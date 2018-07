Am Donnerstag, 19. Juli, findet der 2. ZF Firmenlauf Friedrichshafen statt. Mit der Kombination aus Laufen und Party zieht die Veranstaltung zahlreiche Läufer sowie Mitarbeiter und Kollegen aus den unterschiedlichsten Unternehmen nach Friedrichshafen. Mit Verkehrsbehinderungen ist am zu rechnen.

Die Teilnehmer der Laufveranstaltung absolvieren einen Streckenverlauf von zirka fünf Kilometern. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 19. Juli, um 18 Uhr auf dem Freigelände Ost der Neuen Messe. Nach dem Lauf gibt es dort eine große After-Run-Party mit einem bunten Rahmenprogramm. Streckenverlauf: Start ist am Freigelände Ost der Neuen Messe auf der nördlichen Seite. Von dort aus geht es für die Läufer noch auf dem Messegelände Richtung Verwaltungsgebäude und um die „Rothaus Halle“ herum. Auf Höhe der Deutschen Zeppelin-Reederei biegen die Läufer auf die Messestraße Richtung Osten ein. Nach Passieren des Kreisverkehrs „Neue Messe / Allmannsweiler Straße / K7726“ biegen die Teilnehmer am Tierschutzverein rechts auf die Straße Richtung THW Ortsverband Friedrichshafen und dort in den Wald. Danach geht es für die Läufer durch den Forst und über eine Schleife entlang der Großmoostraße wieder zurück Richtung Verkehrskreisel. Der Rückweg führt wieder entlang der Messestraße zwischen Flughafen und Messegelände. Auf Höhe des Zeppelin Hangars biegen die Läufer wieder auf das Gelände der Neuen Messe ein. Der Zieleinlauf befindet sich auf südlicher Seite des Freigelände Ost der Neuen Messe.

Solch ein Ereignis ist zwangsläufig mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen verbunden. Vor allem betroffen sind hierbei die Bereiche der Messestraße zwischen Messegelände und Kreisverkehr „Neue Messe / Allmannsweiler Straße / K7726“. Das Passieren dieser Straße ist zwischen 18 und 19.30 Uhr nicht möglich. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt über die nördliche Straße „Neue Messe“ über den Bypass am Parkplatz Post 1.

Die An-und Abfahrt zu den Wohngebieten am Pflugweg und Eggenweg bleibt bestehen. Für einen reibungslosen Ablauf werden die Anwohner in diesen Bereichen gebeten ausweichende Straßen zur An- und Abfahrt zu nutzen. Das An- und Abfahren der Wohnbereiche im Staatsforst an der Großmoosstraße ist am 19. Juli zwischen 18 und 19 Uhr nicht möglich, da Teile dieser Wege als Laufstrecke dienen.

Die An- und Abfahrt am Tierschutzverein, sowie zum THW Ortsverband Friedrichshafen ist in dem genannten Zeitraum ebenfalls nicht möglich. Umleitungen, Hinweise und Streckenposten sind für einen reibungslosen Ablauf der Sperrung vorgesehen.

Die Verkehrspolizei bittet die Autofahrer um Verständnis für dieBeeinträchtigungen und rät, Termine so zu planen, dass man an diesem Donnerstagabend nicht über die betroffenen Straßen an- und abreisen muss.