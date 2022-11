Mit überragenden Blocks lassen die VfB-Volleyballer Novi Sad keine Chance

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Champions League einen ganz starken Auswärtsauftritt hingelegt. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend bei Vojvodina NS Nove Sad mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:17). Damit holten sich die Häfler den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Gruppe A und setzten damit ein klares Statement im Kampf um Platz zwei. Herausragend war einmal mehr die Blockstärke des VfB.

Starker Start in die Gruppenphase

Nach zwei Spieltagen in der Gruppe A liegt der große Favorit Jastrzebski Wegiel aus Polen mit sechs Punkten auf Rang eins, Friedrichshafen folgt mit fünf Punkten auf Platz zwei, dahinter kommen Montpellier HSC VB mit einem Punkt und Novi Sad, das noch keinen Zähler hat. Die ersten beiden jeder Gruppe ziehen in der Champions League in die Gruppenphase ein – das ist das erklärte Ziel der Häfler um Trainer Mark Lebedew.

Diesem Ziel sind sie am Mittwoch in Serbien einen Schritt nähergekommen, weil sie von Beginn an hochkonzentriert zu Werke gingen. Im Vergleich zur Bundesligapartie gegen Königs Wusterhausen am vergangenen Samstag begannen Aleksandar Nedeljkovic, Ziga Stern und Nikola Pekovic anstelle von Marcus Böhme, Tim Peter und Blair Bann. Peter sollte aber dennoch eine wichtige Rolle in dieser Partie spielen. Zunächst mussten sich Spieler beider Mannschaften aber gleich mehrmals gedulden, weil es in der riesigen Halle in Novi Sad – nicht umsonst heißt sie Big Hall – technische Probleme am Anschreibetisch gab.

Der Aufschlag von Peter ist mitentscheidend

Als dann gespielt werden konnte, lief der VfB zunächst einem kleinen Rückstand hinterher. Der Rhythmus fehlte, zahlreiche Aufschläge gingen entweder ins Netz oder weit ins Aus. Doch nach und nach kamen die Gäste besser rein. Dejan Vincic stellte sehr variabel zu, die Serben taten sich schwer, sich in der Abwehr auf das Angriffsspiel des Bundesligisten einzustellen. Beim Stand von 19:18 kam dann Peter zum Aufschlag aufs Feld. Als er es wieder verließ, stand es 23:19. Das war die Vorentscheidung im ersten Satz, Michal Superlak machte an seinem Geburtstag den letzten Punkt zum 25:20.

In der Annahme standen die Häfler sehr stabil, das Blockspiel funktionierte immer besser. Am Ende der einseitigen Partie hatte Friedrichshafen 14 direkte Blockpunkte geschafft, Novi Sad nur zwei. Eine irre Diskrepanz in der Champions League. Aber sie war Folge eines starken Auftritts des VfB. André Brown stoppte den serbischen Angriff fünfmal, Vincic viermal und Luciano Vicentín dreimal.

Beim VfB klappt zwischendurch fast alles

Bezeichnend für das Spiel der Serben im Heimspiel war der glücklose Auftritt von David Mehic im zweiten Satz. Erst wurde der Außenangreifer von Vincic geblockt, im folgenden Angriff von Brown – dazu drosch Mehic einen Angriffsschlag auch noch viele Meter ins Aus. Der Angreifer wurde ausgewechselt, besser lief es danach bei seiner Mannschaft aber nicht. Beim VfB klappte nun fast alles, Superlak gewann einen Punkt sogar pritschend. Als Novi Sad drei Punkte in Folge zum 17:21 machte, kam wieder Peter aufs Feld. Mit zwei Assen trug er abermals maßgeblich zum Satzgewinn bei.

Novi Sad wollte sich in eigener Halle natürlich nicht so schnell geschlagen geben. In der Anfangsphase des dritten Durchgangs hielten die Serben auch noch gut mit. Doch angeführt vom sehr starken Brown, mit elf Punkten zweitbester Punktesammler hinter Vicentín (13), und guten Blocks von Vincic und Stern legte der VfB auf 16:13 vor. Novi Sad baute in der Folge ab, die Häfler zogen davon. Vicentín verwandelte gleich den ersten Matchball zum 25:17.