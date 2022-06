Mit über fünf Promille: Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag in Friedrichshafen einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen, der mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit geraten war. Wie die Polizei berichtet, zeigten Atemalkoholmessung bei dem 46-Jährigen weit über fünf Promille an.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung in der Sportplatzstraße schwankte der 46-Jährigen laut Bericht aus einem Gebüsch heraus und verhielt sich vollkommen uneinsichtig und aggressiv. Ein Rettungsdienst brachte den unter diesen Umständen noch relativ fitten 46-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. Den restlichen Tag musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen.