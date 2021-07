Mit Test und Nachweis ins Kulturhaus Caserne

Für die Open-Air-Veranstaltungen im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen an diesem Wochenende sollten Besucher vorsorglich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einen Impf-/Genesenen-Nachweis mitbringen. Das teilt die Kulturhaus Caserne gGmbH mit.

Dies betrifft den Comedy-Abend mit Sebastian Lehmann am heutigen Freitag ab 20.30 Uhr, die Ausstellungseröffnung „Kunsthaus Caserne goes Lindau“ ebenfalls am heutigen Freitag ab 19 Uhr sowie dieVeranstaltung „Burlesquetopia“ morgen Samstag, 17. Juli, ab 21 Uhr. „Nach der Wetterprognose gehen wir davon aus, dass die Veranstaltungen auf der Open-Air-Bühne im Innenhof stattfinden können. Aber aufgrund der witterungsbedingten Unsicherheit sollten Besuchende dennoch einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einen Impf-/Genesenen-Nachweis mitbringen, da bei einer Verlegung in den Kulturraum Casino die 3G-Regelung gilt. Es gilt bei Veranstaltungen in Innenräumen dann auch die Maskenpflicht“, so Bernd Eiberger von der Kulturhaus Caserne gGmbH.