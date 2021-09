Mit Swing aus der Corona Krise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Das Vereinsleben unseres Clubs wurde im vierzigsten Jahr seines Bestehens jäh gestoppt.

Wir waren 2020 voll in den Planungen für unser Jubiläum mit einer großen Boogie-Woogie- und Swing-Party im GZH. Dann erwischte uns die erste Corona-Welle mit voller Wucht und stoppte mit einem Schlag alle Vereinsaktivitäten. Für lange Zeit war Tanzen verboten. Es gab für uns keine Chance, unseren Sport weiterhin auszuüben. Die Trainerpaare boten zwar in der Zwangspause digitales Training an, dies konnte aber das Vereinsleben auf Dauer nicht ersetzen.

Paartanz zählt zu den Kontaktsportarten. Deshalb war unser Verein einer der letzten, der mit dem Trainingsbetrieb wieder beginnen durfte. Im Sommer dieses Jahres war es dann endlich wieder soweit. Wir durften wieder in der Gruppe trainieren. Geimpft, genesen oder getestet begannen die ersten Trainingseinheiten. Der Verein lebt wieder. Boogie-Woogie und Lindy Hop, die beiden Tanzgruppen des Clubs, erwachen langsam wieder aus dem Lockdown.

Damit dieses Leben nicht wieder erlischt, planen wir mehrere Aktivitäten für unsere Mitglieder, aber auch für andere Interessierte.

Es beginnt am 19.09. mit einem Anfängerkurs Boogie-Woogie. Wir organisieren eine Party für alle Boogie-Woogie Liebhaber als Ersatz für die ausgefallene 40-Jahr Feier. Weiterhin werden wir wieder auf dem Schlemmermarkt und dem Stadtfest präsent sein, sobald dies möglich ist. Wir werden in den Medien und auf unserer Homepage auf diese Aktivitäten hinweisen.

Boogie-Woogie und Lindy Hop sind zurück in Friedrichshafen und wollen es auch bleiben. Infos über unseren Verein und seine Angebote erhalten Interessenten unter: WWW.RRC-FN.de.