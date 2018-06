Ein ausgesprochener Fußballfan? Nein, das ist Enrique Vega Sandoval eigentlich nicht. „Ich treibe gerne Sport. Aber ich fahre lieber mit dem Rad, schwimme oder bin mit Inlinern unterwegs. Und ich bereite mich auf den Firmenlauf am 19. Juli vor“, sagt er. Der 51-jährige Vater einer erwachsenen Tochter kam 2001 der Liebe wegen nach Deutschland und arbeitet als Maschinenbauingenieur bei der ZF. Ursprünglich stammt er aus Mexiko, genauer gesagt aus Zamora im zentralmexikanischen Bundesstaat Michoacán.

„Natürlich weiß ich, dass es viele Klischees über mein Heimatland gibt“, sagt er lachend. „An den meisten ist allerdings nicht so arg viel dran.“ Wie sieht’s zum Beispiel mit dem Vorurteil aus, dass im Lande der Mayas und Azteken ohne Sombrero und Tequila gar nichts geht? „Das stimmt so nicht. Ich habe jedenfalls keinen Sombrero zu Hause“, sagt Enrique Vega. „Bei Arbeiten auf dem Land werden diese Hüte getragen, weil sie viel Schatten spenden. Viele machen daraus auch eine Art Kult, so ähnlich wie in Deutschland, wo man zu bestimmten Veranstaltungen im Dirndl oder in Lederhosen geht. Im Straßenalltag bedecken Sombreros aber eher die Köpfe von Touristen aus aller Welt.“ Dass man bei Feierlichkeiten aller Art um das Nationalgetränk, den hochprozentigen Tequila, allerdings nicht herumkommt, das wird von Vega schon bestätigt. „Und jedes Mal wenn ich im Urlaub nach Mexiko komme, stelle ich fest, dass wieder ganz neue Tequila-Marken entstanden sind“, sagt er. „Im Übrigen trinken die Mexikaner aber auch gerne ganz normale Longdrinks – so wie bei uns eben auch.“

Mexikaner essen nur Tortillas und dicke Bohnen! Auch ein Klischee das oft gehört wird. „Na ja, in Mexiko sind Tortillas genauso wenig wegzudenken wie dicke Bohnen oder Chilis. Gerade Bohnen haben für die arme Bevölkerung eine ganz wichtige Bedeutung, so ähnlich wie hier Kartoffeln. Und Tortillas sind unser Brot“, weiß Enrique Vega. „Aber eigentlich ist die mexikanische Küche sehr vielfältig.“ Natürlich verrät er uns sein Lieblingsgericht: „Chiles Rellenos“ – das ist ein große Chilli, gefüllt mit Käse und mit Teig ummantelt, der frittiert und mit würziger Soße serviert wird. Noch ein Tipp: „Ein Mexiko wird auf der Straße geschnittenes Obst verkauft – mit Salz, Zitronensaft und Chillipulver gewürzt. Schmeckt fantastisch.“

Stimmt es denn, dass die Mexikaner sehr offen und vorbildliche Gastgeber sind? „Ja“, sagt Enrique Vega. Das „Mi casa es tu casa“ („Mein Haus ist dein Haus“) sei mehr als nur ein Sprichwort. „Von Gefühlskälte kann in Mexiko wirklich keine Rede sein. Wenn man jemand kennenlernt und ihn zu sich nach Hause einlädt, dann wird jeder Gast mit großer Liebenswürdigkeit und Gelassenheit aufgenommen.“

A propos Gelassenheit: Ist es wirklich wahr, dass es die Mexikaner mit der Pünktlichkeit nicht so genau nehmen? Mit deutschen Maßstäben dürfe man hier wirklich nicht messen, weiß er. Anders gesagt: Wenn man sich mit Freunden zum Essen verabredet, könne man nicht damit rechnen, dass zur vereinbarten Zeit schon jemand am Treffpunkt sei. Viel wahrscheinlicher sei eine etwa 20-minütige Verspätung. „Mit fehlender Wertschätzung hat das allerdings nichts zu tun“, erklärt Enrique Vega. „Das liegt viel mehr an der Mentalität und an der Tatsache, dass man die Dinge locker sieht und sich keinen unnötigen Stress machen will. Allerdings wird im geschäftlichen Bereich auch in Mexiko Wert auf Pünktlichkeit gelegt.“

Jetzt aber eine – für allem für Touristen – ganz wichtige Frage: Muss man als Urlauber in diesem wunderschönen Land grundsätzlich mit „Montezumas Rache“ rechnen? Wieder kommt Enrique Vega ins Lachen. „Ja, das habe ich schon selbst erlebt, als ich im Urlaub in meinem Heimatland war“, sagt er. Man müsse als Urlauber schon davon ausgehen, dass die Hygienebedingungen nicht optimal seien und man solle auf keinen Fall Leitungswasser trinken, betont er. „Meist sind Durchfallerkrankungen aber auch durch die ungewohnte Hitze und die schnellere Vermehrung von Bakterien bedingt.“

Bleibt die Frage aller Fragen: Was macht Enrique Vega Sandoval am Sonntag um 17 Uhr? „Ich schaue mir zusammen mit Freunden das Spiel an“, sagt er. „Ich drücke natürlich schon Mexiko die Daumen, freue mich aber auch, wenn Deutschland gewinnt. Ich hoffe auf ein 2:2.“