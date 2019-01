Während die „Seesterne“ des TV Kressbronn und der SV Tannau in der Handball-Bezirksklasse am Sonntag schon wieder um Punkte kämpfen, hat das Herrenteam des FC Kluftern (Kreisliga B) noch spielfrei. Wie es um die drei Teams bisher bestellt war und was anders oder mitunter besser werden soll, beleuchtet eine Zwischenbilanz der „Schwäbischen Zeitung“.

TV Kressbronn, Bezirksliga Damen: Drei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen bedeuten für die Kressbronner „Seesterne“ momentan Tabellenplatz sechs in der Bezirksklasse. Zu wenig für die Ansprüche, die TVK-Trainerin Stefanie Raaf an sich selbst und ihre Spielerinnen stellt. Bevor es am Sonntag, 13. Januar, ab 15.30 Uhr im Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen wieder um Zählbares geht, hat Steffi Raaf ihre Mannschaft zu einem speziellen Teamevent zum Vorbereitungsauftakt zusammengerufen. Die „Seesterne“ schnupperten beim Kampfsportteam Sidekick in Langenargen in die Kunst der Selbstverteidigung hinein, probierten sich in Karate, Kickboxen oder Krav Maga aus. „Ich habe mir das angeschaut und war davon überzeugt, dass das auch uns weiterhelfen oder neue Anreize setzen kann“, erklärt Raaf. „Wir möchten die Rückrunde auch im übertragenen Sinne unter das Motto stellen: Uns schlägt nun keiner mehr so schnell.“

SV Tannau, Bezirksliga Damen: Vier Siege, kein Unentschieden - aber dafür vier Niederlagen. Das heißt, dass das Tannauer Damenteam aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der Bezirksklasse rangiert. „Wichtig ist für mich, dass wir unseren Heimnimbus halten und versuchen, vor den eigenen Fans ungeschlagen zu bleiben“, betont SVT-Coach Hubert Baur, der das Amt als Freundschaftsdienst gegenüber dem Verein noch bis zum Saisonende ausführen wird. „Gerade gegen die Spitzenmannschaften wird sich zeigen, wie weit wir wirklich sind. Ziel ist und bleibt, dass wir die Klasse halten. Aber da habe ich keine Bedenken.“ Wichtig wird aus Tannauer Sicht sein, dass die Schlüsselspielerinnen regelmäßig zur Verfügung stehen und größere Verletzungen ausbleiben. Aber diese Hoffnung hat jedes Team. Wie gut die Mannschaft aus Tannau drauf ist, zeigt sich am Sonntag, 13. Januar, ab 17 Uhr gegen Vogt.

FC Kluftern, Kreisliga B Herren: Zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen lassen die Kreisliga-Handballer aus Kluftern das neue Jahr in der B-Liga auf Tabellenrang sechs beginnen. Nicht das, was sich die Mannschaft von FCK-Trainer Reinhard Gessinger vorgestellt hat. Doch ständige Wechsel und Fehlzeiten im Personal machten es mitunter unmöglich, sich vernünftig einzuspielen und einen echten Mannschaftskern zu bilden.

Dennoch blitzte hier und da beim FCK das zweifelsohne vorhandene Potenzial der Südbadener auf, die am Samstag, 26. Januar, ab 16.10 Uhr, zunächst bei der TSG Leutkirch II anzutreten haben. Sollten die Handballer aus Kluftern sich besser finden, ist im neuen Jahr noch viel mehr möglich.