Sex mit hässlichen Männern, fehlendes Selbstwertgefühl, miese Eltern - Helene Bockhorst lässt alles raus. Das Theater Atrium ist ausverkauft beim Auftritt dieser unscheinbaren jungen Frau, die Leute lachen sich schlapp. Aber was Bockhorst erzählt, ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie hat viel Mist hinter sich, ging in Therapie und beschloss dann, ihre Probleme ins Komische zu ziehen. Wo dabei die Grenze zwischen Biografie und Bühnenfigur verläuft, weiß nur sie selbst. Die Piercings am Brustansatz sind jedenfalls echt. Bockhorst hat sie stechen lassen, um die Blicke der Männer auf sich zu lenken. Das ging daneben. Zwei nebeneinander liegende Punkte, erklärt sie, assoziiert das menschliche Gehirn nämlich mit einem Augenpaar. Das bedeutet: „Die Brüste schauen zurück. Das ist für Männer unangenehm.“

Helene Bockhorst steht ohne Körperspannung auf der Bühne, sie gestikuliert wenig, die Stimme bleibt ohne besondere Betonungen. Das alles macht nichts, denn sie verkörpert eine Verliererin. Ein hässliches Entlein, das seine Jungfräulichkeit nicht los wurde. „Ich bin 31. Zwei Drittel meines Lebens hatte ich keinen Sex. Ein Drittel davon war’s voll okay.“ Danach begann der Frust, denn: „Ich war doch nur das dritthässlichste Mädchen in der Klasse.“ Schließlich der Verzweiflungssex: „Einige von euch kennen mich vielleicht schon vom Online-Dating.“ Ist das komisch? In dieser pointierten Präsentation schon. Wahrscheinlich befinden sich im Publikum gerade deshalb auch einige Psychologen: Sie wollen mal befreit lachen können über all die Malaisen, die ihnen ihre Klienten sonst unter tränen in der Therapiestunde schildern. Etwa eine ruinierte Kindheit: „Häufig sagen Leute: ich möchte meiner Mama so gern alles zurückgeben“, sagt Bockhorst. „Das will ich auch. Aber ich will nicht in den Knast.“

Auch schwarzer Humor kennt Farbschattierungen. Helene Bockhorst wählt darunter die schwärzeste, indem sie die Risiken und Nebenwirkungen einer Therapie aufzeigt. Warum erhöht die Verschreibung antriebsfördernder Medikamente die Selbstmordquote? Weil die Kranken dann Dinge erledigen, die sie länger aufgeschoben haben. Außerdem sollten Therapeuten Patienten mit gestörtem Selbstwertgefühl besser keine nur mittelgradige Depression attestieren. Sie fühlen sich sonst kritisiert und herabgesetzt: „Es gibt also Leute, die bessere Depressionen haben? Ich bin ehrgeizig!“, sagt Helene Bockhorst.

Es gibt kaum noch Themen, um die Comedians noch einen Bogen machen. Außer sexuellem Missbrauch von Kindern fällt einem wenig ein. Daran hält sich auch Helene Bockhorst. Aber sonst wäscht sie die gutbürgerlichen moralischen Fundamente munter weiter aus, spricht etwa über Pornos und Selbstbefriedigung. Trotzdem gelingt es ihr, zur Proll-Comedy Abstand zu halten. Etwa, wenn sie sich in lehrerhaftem Tonfall die sexuelle Treue vornimmt: „Monogamie ist heute für viele ein Fremdwort. Das liegt daran, dass es ein Fremdwort ist. Es bedeutet: Kommt darauf an, wer fragt.“

„Die fabelhafte Welt der Therapie“ ist Helene Bockhorsts erstes Programm. Sie ist damit erst seit vergangenenge Oktober auf Tour. Ihre Selbstzerlegung amüsiert prächtig, hinterlässt aber auch ein schales Gefühl. Trotzdem: Es ist erstaunlich, mit welchem Schwung sie die Talsohlen ihres Lebens nimmt. Und es wäre gelacht, wenn dieser Schwung sie nicht auch wieder in die Höhen brächte. Dort, wo man dann befreiter lacht; vielleicht in ihrem nächsten Programm.