Mit Rückenwind ins Champions-League-Finale: WYC siegt in Tutzing

Besser hätte die Rückkehr aufs Wasser für den Württembergischen Yacht-Club (WYC) nicht laufen können. Mit einer beeindruckenden Leistung haben die Häfler Segler den Qualifikationswettbewerb der Sailing Champions League (SCL) in Tutzing gewonnen und sich damit einen Platz beim Finale der Champions League vom 15. bis 18. Oktober in Porto Cervo (Sardinien/Italien) gesichert. Dabei war der WYC (Siebter der Bundesliga 2019) nur über eine Wild Card in das Qualifier-Event nachgerückt und hatte kaum Zeit zur Vorbereitung. „Es sollte eigentlich nur ein Training werden“, sagte Taktiker Yannik Hafner, „und jetzt haben wir gewonnen!“

Mit klarem Plan und eiskalter Taktik setzten sich Conrad Rebholz, Yannick Hafner, Thomas Stemmer und Jakob Gruber in den letzten von insgesamt zwölf Läufen gegen den mehrfachen deutschen Meister, den NRV aus Hamburg, und zwei Schweizer Vereine durch, schreibt der Yacht-Club in einer Mitteilung. Insgesamt waren 23 Teams aus zehn Nationen auf dem Starnberger See am Start. Die Bedingungen waren schwierig, aber mit denen auf dem Bodensee vergleichbar. An den ersten beiden Hochsommertagen gab es nur leichten Wind, dann zog eine Kaltfront mit zwei Regengebieten am Samstag über den See – brachte aber nur für eine halbe Stunde etwas mehr Wind. Auch am Sonntag dominierten dann wieder leichte Winde, die auf dem Wasser schwer erkennbar waren.

Der Plan war einfach: Schlechte Plätze in den Wettfahrten mit jeweils acht Booten vermeiden. „Man muss nicht jeden Lauf gewinnen, aber Fehler vermeiden und sicher Punkte einsammeln“, erklärte Taktiker Hafner vor dem Start. Und das gelang. „Wir sind solide eingestiegen und haben uns keine groben Schnitzer erlaubt“, so Steuermann Rebholz – des Lobes voll für seine Crew, die zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung am Start war.

Sieben Wettfahrten waren bis zum Samstagabend absolviert, drei weitere Läufe folgten am Sonntagvormittag. Spannend war vor allem der zehnte Lauf. Bedingt durch extreme Winddreher wechselte die Reihenfolge ständig – bis der WYC als Zweiter im Ziel war und so mit einem halben Punkt Vorsprung gerade noch in das Finale der besten vier Vereine des Qualifiers einzog. In diesem Final Four segelte der WYC gegen den Hamburger NRV und zwei Schweizer Vereine, den Bordée de Tribord vom Bieler See und den Regattaclub Oberhofen vom Thuner See. Wer zuerst zwei Läufe im Final Four gewinnt, sollte der Sieger des Events sein – wobei der Führende der Rangliste nach zehn Wettfahrten, in diesem Fall der NRV, mit einem Sieg Vorsprung ausgestattet wurde.

Doch bei unverändert leichten und sehr drehenden Winden gingen die WYC-Segler beide Rennen cool an. In beiden Läufen waren NRV und WYC nach der ersten Runde gleichauf, segelten dann nach der Leemarke auf unterschiedliche Seiten. Und beide Male erwischte der WYC die klar bessere Seite. Schon das erste Finalrennen ging an den WYC. Selbst im zweiten Rennen, als die linke Seite der Kreuz nicht unbedingt besser ausgesehen hatte, machte das Boot des WYC zuerst mehr Geschwindigkeit, dann kam auch noch ein Linksdreher – und mit großem Vorsprung rundete der WYC die Luvmarke, ließ sich auf dem Vorwindkurs den Sieg auch in diesem zweiten Final-Four-Rennen nicht mehr nehmen.

Zwei Siege und das WYC-Team stand auf dem Treppchen ganz oben. „Wir sind total überwältigt“, jubelte Steuermann Conrad Rebholz. „Wir wollten immer die Entscheidungsfreiheit behalten, uns nur auf uns konzentrieren und nicht ablenken lassen. Dass es am Ende so gut klappt, damit haben wir nicht gerechnet, aber es freut uns umso mehr.“ Die erste Gratulation kam von WYC-Präsident Oswald Freivogel: „Das war eine ganz und gar geniale Leistung, ein grandioses Finale! Glückwunsch an jeden Einzelnen.“

Den deutschen Teams lag das Heimspiel in Tutzing: Von neun teilnehmenden Clubs aus Deutschland sicherten sich acht einen Platz für das Finale in Porto Cervo – darunter auch der Segel- und Motorboot Club Überlingen, der auf dem Starnberger See den achten Platz belegte.