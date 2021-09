Ein Buch blickt auf eine besondere Zeit: Ende September erscheint das aktuelle Bodenseekreis-Jahrbuch „Leben am See“ und widmet sich der Frage, wie die Menschen im Kreis mit „Plan B“ durch die Krise gekommen sind. Band 39 der Kreischronik wird am 28. September in Friedrichshafen und am 5. Oktober 2021 in Überlingen öffentlich präsentiert, wie das Landratsamt Bodenseekreis mitteilt. Zu den Geschichten und Hintergründen des Buches gibt es musikalische Unterhaltung.

Die Corona-Pandemie hat das Leben stark verändert. Seit März 2020 ist fast nichts mehr so, wie es vorher war. Was selbstverständlich schien, geriet aus den Fugen. Mit den Lockdowns gingen Auflagen, Verordnungen und Beschränkungen einher, die Privat- und Berufsleben auf den Kopf stellten und selbst grundrechtlich gesicherte Freiheiten einschränkten oder vorübergehend aufhoben. Aber Krisen sind auch immer eine Chance, neu zu starten, es besser zu machen. Für fast jede und jeden ist an irgendeiner Stelle ein „Plan B“ notwendig geworden, weil ursprünglich Gedachtes oder Geplantes, weil Gewohntes oder Gewünschtes nicht mehr möglich war. Für Viele war das aber auch der Beginn von etwas Neuem.

Die aktuelle Ausgabe des Kreisjahrbuchs, herausgegeben vom Bodenseekreis und den beiden größten Städten Friedrichshafen und Überlingen, geht der Frage nach, wie die Menschen und Gesellschaft mit Krisen umgehen. In knapp einem Drittel der 47 Beiträge ergründen die Autorinnen und Autoren, was diese Pandemie mit ihnen und anderen gemacht oder innerlich ausgelöst hat. Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Berufsverbot, existenzielle Ängste, Übersterblichkeit: Die Auswirkungen der Krise waren und sind zum Teil für viele nach wie vor krass. Das Buch thematisiert aber nicht nur die Verwerfungen und Probleme, die die Corona-Pandemie zwangsläufig mit sich brachten. In vielen Beiträgen werden mutige und kreative Menschen vorgestellt, die nach Lösungen gesucht und diese auch gefunden haben. Dazu zählen zweifelsohne auch die Krisenteams der öffentlichen Verwaltung, die in dieser Zeit in besonderer Weise gefordert waren und weiterhin sind.

Darüber hinaus liefern die Autorinnen und Autoren eine Potpourri an Geschichten, die überraschend, kurios oder tiefgründig über Gestriges, Heutiges oder die Welt von morgen erzählen. Wer weiß schon, dass es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts so etwas wie ein Impfzentrum in Hagnau gab? Oder dass die vielen grünen Kreuze, die am Rand der Obstplantagen stehen, nichts mit Religion zu haben? Oder dass findige Ingenieure bei Airbus an einem Sauerstoffwerk auf dem Mond arbeiten? Eine spannende und lesenswerte Mischung auf 410 Seiten. Das Buch ist ab Ende September im lokalen Buchhandel und beim Kulturamt des Bodenseekreises zum Verkaufspreis von 20 Euro erhältlich. An den Präsentationsabenden gibt es das Buch zum Sonderpreis von 16 Euro.

Der Eintritt ist frei. Besuchende werden gebeten, sich für die Veranstaltung in Friedrichshafen bis zum 27. September und für die Präsentation in Überlingen bis zum 4. Oktober per E-Mail unter kreiskulturamt.sekretariat@bodenseekreis.de anzumelden. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung ist der Besuch nur unter Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, getestet oder genesen) möglich.