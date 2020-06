Im Bereich einer Gaststätte in der Kleinebergstraße ist am Sonntag gegen 21 Uhr eine Frau mit einem Pfefferspray angegriffen worden. Die 25-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer, der der Geschädigten bekannt ist, hat sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauern an.