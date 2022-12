Mit Operetten beschwingt ins neue Jahr starten

Spritzig, temporeich, eine Prise folkloristisch, walzerselig und in jedem Fall mitreißend muss ein Neujahrskonzert sein und natürlich dieses beschwingte Glücksgefühl zum Auftakt eines neuen Jahrs vermitteln. Entsprechend schmissig spielt die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz auf Einladung des Kulturbüros Friedrichshafen am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar, um 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus mit einer Operettengala auf. Das Konzert steht unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert!“ Es singen als Solisten die Sopranistin Jaclyn Bermudez und der Bariton Äneas Humm. Am Pult steht der neue Chefdirigent des Orchesters, Gabriel Venzago. Durch das Konzert führt Insa Pijanka, Intendantin des Ensembles. Karten für 15 bis 45 Euro gibt es im Vorverkauf online unter kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder über Telefon 07541/288-444.