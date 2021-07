Mit offenen Augen nach Hamburg

Die Internationale Deutsche Meisterschaft der IDM Star 2021 hat mit Hubert Merkelbach ein Sportler vom Segel-Bundesligisten Bodensee Yacht-Club Überlingen gewonnen. In Tutzing am Starnberger See triumphierte Merkelbach mit drei Wettfahrtsiegen, erreicht hat er das mit seinem Vorschoter Kilian Weise vom Diessner-Segel-Club. (sz)

Hoch motiviert durch den zweiten Rang beim Auftakt in Überlingen reist das Team vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) in den hohen Norden. Auf der Alster in Hamburg treten die 18 Mannschaften der Segel-Bundesliga zum zweiten Mal in dieser Saison in den Wettstreit – die Friedrichshafener sind guter Dinge, an die Leistung vom ersten Event anzuknüpfen. Für den WYC starten am kommenden Spieltag (2. bis 4. Juli) Conrad Rebholz, Jakob Gruber, Felix Diesch und Yannick Hafner.

Die Crew weiß genau, was sie in der Hansestadt erwartet. „Hamburg ist speziell, da muss man sehr wach sein“, geht Steuermann Rebholz in der WYC-Pressemitteilung auf die Bedingungen auf der Alster ein. „Die Böen dort sind unberechenbar. Daher gibt es aber auch viele Chancen, auch mal von hinten wieder nach vorne zu fahren. Wir müssen mit offenen Augen segeln, um nichts zu verpassen.“ Das Ziel ist natürlich, auch in Hamburg zu den besten Teams zu gehören. „Wir haben eine gute Mannschaftskonstellation. Die haben das Zeug, ganze vorne mitzufahren“, sagt Teammanager Klaus Diesch über „seine Jungs“.

Amtierender Meister ist Gastgeber

Alle sind schon in verschiedenen Teams miteinander gesegelt, haben im Frühjahr einige Trainingstage absolviert. Hafner bringt als Taktiker auch die Erfahrung aus den Wettfahrten beim Ligaauftakt in Überlingen mit. Rebholz steuerte voriges Jahr für den WYC in der Champions League – holte da auch einen Sieg im Qualifier-Event. Felix Diesch, gerade 30 Jahre alt geworden, zählt schon zu den Oldies der Liga, war schon bei der Liga-Gründung vor acht Jahren an Bord. Mit Jakob Gruber ist ein Segler aus der jungen Garde des WYC dabei.

Gastgeber in Hamburg ist der der Norddeutsche Regatta Verein, amtierender und fünffacher Meister der Segel-Bundesliga. Nach einem durchwachsenen Start möchte der Titelträger aus dem Vorjahr wieder vorne mitmischen. Die ersten Wettfahrten sind ab Freitagmittag (2. Juli) geplant, verfolgt werden kann das Event in Hamburg mit Hilfe einer grafischen Animation in Echtzeit unter www.segelbundesliga.de.