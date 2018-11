„Kunst verbindet - lass deiner Kreativität freien Lauf“ heißt ein Projekt der Zieglerschen Anstalten, das Menschen mit Hör-, Sprach- und/oder einer geistigen Einschränkung fordert und fördert. Kunst und Kreativität sollen bei diesem Projekt, das generationsübergreifend angelegt ist, im Mittelpunkt stehen.

Hier sollen Begegnungen vom Kinder- bis ins hohe Erwachsenenalter geschaffen werden. Dafür wird Geld benötigt. Hier wurde Marion Dringenberg kreativ. Sie organisiert in Eigenregie ein Benefizkonzert, das diesem Projekt zugut kommt. Am Samstag, 24. November, im Zeppelin-Museumsrestaurant treten die Bands „Strandgut“, „New Century“ sowie die Solistin Celine Soleil auf. Die Schirmherrschaft hat Rotraud Binder übernommen.

Marion Dringenberg vom gleichnamigen Büroservice zeigt sich begeistert vom Projekt der Zieglerschen. „Hier werden echte Begegnungen geschaffen“, sagt sie. Bei diesem Projekt arbeiten Menschen, gleich welchen Alters oder mit oder ohne Einschränkung zusammen. Sie habe bereits vor einem Jahr die Idee gehabt, etwas zu organisieren, das einen bleibenden Charakter habe und bei dem auch Begegnungen geschaffen würden. Die vielfältigen Angebote der Zieglerschen für Menschen mit Behinderungen kennt sie seit 2015. Gut ein Jahr hat sie im Vorfeld geplant, Rotraud Binder als Schirmherrin für das soziale Projekt gewinnen können, Räumlichkeiten organisiert, Öffentlichkeitsarbeit erledigt sowie die Musiker verpflichtet, die zugunsten des Projekts auf ihre Gage verzichten.

Mit dabei sind Strandgut. Das sind sechs Musiker aus der Bodenseeregion, deren Repertoire von Romantik bis Rock reicht. Die Coverband ist den Häflern nicht unbekannt: Auftritte im Refugium und weiteren Kulturstätten der Bodenseeregion haben sie bereits bekannt gemacht. Sie versprechen „Songs, die von Herzen kommen und unter die Haut gehen.“ Mit New Century tritt eine Coverband mit Musikern aus Bad Saulgau, Biberach und Umgebung auf, die versprechen, dass niemand still sitzen bleiben wird, denn sie präsentieren „das Beste aus Rock, Pop und Rap“ in Verbindung mit einem einzigartigen Sound.

In den Umbaupausen der beiden Bands tritt die junge und hier noch eher unbekannte Solisten Celine Soleil auf. „Sie hat eine wunderschöne Stimme“, verspricht Marion Dringenberg. Sie wünscht sich jetzt, dass möglichst viele Besucher kommen. Es soll ein Abend der Begegnung werden, der auch den Inklusionsgedanken voranbringen soll. Die Einnahmen werden für das „Kunst verbindet“-Projekt verwendet. Hier müssen beispielsweise pädagogische Fachkräfte und Raummiete bezahlt werden oder Materialien, die von den Teilnehmern genutzt und zur Verfügung gestellt werden. Künftig soll das Projekt in Friedrichshafen angeboten werden. Ein niederschwelliges Angebt, bei dem keine Teilnehmergebühren erhoben werden sollen, um jedem die Chance zu geben, daran teilzunehmen. Einen kleinen Vorgeschmack gab es bereits: in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Efrizweiler haben Kinder und Menschen mit Behinderungen zusammen Kunstwerke hergestellt.