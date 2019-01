Die Schonzeit ist vorbei. Nach der Spielpause um den Jahreswechsel wird es für die Faustballer des VfB Friedrichshafen am Sonntag, 13. Januar, wieder ernst. In Neuenbürg (Enzkreis) gilt es für das VfB-Flaggschiff, die Regionalligamannschaft, den Weg zurück in die Erfolgsspur zu finden. Spielbeginn ist laut Vorschau um 10 Uhr.

Leicht wird es nicht für die Häfler. Bereits die Anreise in den Nordschwarzwald dürfte, mit Blick auf die Wettervorhersage, einige Herausforderungen bereithalten. In der Stadthalle Neuenbürg trifft der VfB auf Gastgeber TSV Dennach und den Tabellenzweiten TV Heuchlingen. Höchste Priorität genießt dabei die Partie gegen den Gastgeber. Mit einem Spiel mehr als der VfB rangiert Dennach derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Nur vier Punkte trennen die Häfler auf Rang sieben vom TSV Dennach. Können die Gäste vom Bodensee hier die volle Punktzahl einfahren, ist man wieder in Reichweite des angestrebten Mittelfeldplatzes.

Gelassen sieht man hingegen der Partie gegen den TV Heuchlingen entgegen. Der aktuelle Tabellenzweite möchte zu den Aufstiegsspielen zur 2. Faustball-Bundesliga und steht daher selbst unter Druck. Vor diesem Hintergrund hofft man beim VfB natürlich auf einen Ausrutscher des Favoriten.