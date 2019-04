Die Theatertage am See beginnen am Mittwoch, 10. April, mit den Jugend- und Schultheatertagen (JustSEE). Am Freitag, 12. April, starten dann die Amateurtheatertage, die „wohl bedeutendste Veranstaltung im nicht professionellen Bereich in Europa“, sagt Jürgen Mack vom Organisationsteam.

Innerhalb von 35 Jahren haben sich die Theatertage zu einem internationalen Festival entwickelt. Sie hatten innerhalb dieser Jahrzehnte bereits aus 49 Nationen Teilnehmer zu Gast und auch „aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen“, so Mack. Zwei Neuerungen wird es in diesem Jahr geben: Zum einem wird es erstmals einen Publikumspreis geben, der mit 500 Euro dotiert ist, und zum anderen hat sich mit der OEW (Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke) ein Sponsor für den Jurypreis gefunden, der jährlich 5000 Euro zur Verfügung stellt.

„Mut“ titeln die diesjährigen Theatertage. „Die Mottofindung beginnt ein Jahr vorher“, sagt Britta Lutz vom Orga-Team. Mut sei auch deshalb gewählt worden, weil die gesellschaftlichen und politischen Tendenzen in Europa dem Organisationsteam zu denken geben. „Für Kreative ist es möglich, mit theatralen Mitteln Widerstand zu leisten“, betont Jürgen Mack. Es sei eine Möglichkeit, den sprichwörtlichen Finger in die Wunde gesellschaftlich und politisch verwerflicher Entscheidungen zu legen. Das macht beispielsweise die Mittelstufengruppe des Ernst-Mach-Gymnasiums aus Haar in Bayern. „Das ist mit das Beste, was ich in meinem 40-jährigen Lehrerdasein an Schultheater erlebt habe“, begeistert sich Mack. Da pro Vorstellung nur 100 Zuschauer eingelassen werden können, werden die Jugendlichen nicht nur an den Schultheatertagen auftreten, sondern auch während der Amateurtheaterzeit. Sie haben ihre Eigenproduktion „Spurensuche“ der Euthanasie-Opfer ihrer Heimatstadt gewidmet. Anhand von Recherchen, Zeitzeugengesprächen und der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte haben die Schüler eine Aufführung entwickelt, bei der auch das Publikum im Mittelpunkt steht. Auch das Ensemble des Deutschordenmuseums begibt sich auf eine Reise. Mit „Odyssee – des Lebens“ haben sie persönliche Geschichten in die Heimreise des Odysseus verwoben. Szenen, Figuren und Texte der Odyssee werden mit der Autobiographie der Darsteller verwoben. Als Vorlage dienen die Flucht- und Migrationsbewegungen der Teilnehmer. Auch diese Gruppe zeigt ihr Stück an vier Terminen.

JustSEE und Amateurtheatertage

Den Auftakt machen die JustSEE. Das Schultheaterensemble „gee whiz!“ der Gesamtschule Siegen zeigt eine Eigenproduktion, die das Thema Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt. In diesem Jahr werden zwei Gruppen aus Russland mit dabei sein. Zum einen die Gewinnergruppe des Schultheaterfestivals des Goethe-Instituts in St. Petersburg und das Theatre-Studio Muesli. Mit dem „Fänger im Roggen“ erwartet die Zuschauer eine Aufführung auf Russisch, allerdings mit einer deutschen Zusammenfassung. Die Theatergruppe aus Leutkirch hat sich des „Überaus starken Willibalds“ angenommen und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Das Schneeburg-Ensemble, die Klasse 4a der Schneeburgschule Freiburg, zeigten mit „Extrablatt“ eine Eigenproduktion, und Jugendtheater Theatertransit Ensemble aus Darmstadt wagten sich mit ihrer Darstellung an Themen wie Verfolgung, Verhaftung und Verschwinden aus Sicht von Kindern. Mit dem SpinaTheater – junges Ensemble Solingen sind alte Bekannte der Theatertage zu Gast. Ihre Produktionen stehen für innovatives und kritisches Jugendtheater. Mit ihrer Produktion „Hunger“ haben sie sich des Themas „Lebensmittel“ angenommen, denn die haben sie „zum wegwerfen gern“.

Ab Freitag steigen die Amateurtheatergruppen ins Programm ein. Die Heidelberger „Das Ende vom Alphabet“ spielen direkt in einer Schulklasse, deshalb müssen die drei Schauspielerinnen extra gebucht werden. Das Österreicher ANARTtheater kombinierten Unterhaltungstheater mit ungewöhnlichen Formen der Darstellung und werden mit „Der ungewöhnliche Massenselbstmord“ eine unglaublich lebensbejahende Geschichte auf die Bühne bringen. Die Collectivo Racún ist eine chilenische Gruppe, die an den drei Tagen des Theatertage-Wochenendes unterschiedliche Produktionen zeigen wird. Da ihre Stücke alle Elemente des Straßentheaters enthalten, sind ihre Aufführungen für den Außenbereich geplant. „Bei schlechtem Wetter werden wir noch sehen, wo sie aufführen können“, erklärt Mack.

Mit „Runter zum Fluss“ vom Schweizer Ensemble Die Schatulle wird eine Komödie gezeigt, die auf dem Campingplatz spielt. Absurdes Theater gibt es mit „Wild Bunch“ aus Berlin. „The Request Stop“ titelt das Stück von Harald Pinter. „Dafür suchen wir noch einen Kontrabass, den wir uns ausleihen dürfen“, sagt Jürgen Mack und verspricht dafür Freikarten. Einen Klassiker gibt es ebenfalls im Programm: „Macbeth“ vom Theaterclub 4 Theater Ravensburg. Der Redbridge Adult Theatre Workshop zeigt „The Passion“. Sie verwenden biblische Texte, sagen aber auch, dass die Aufführung auf keinen Fall religiös sei. Die Aufführungssprache ist Englisch. Den Abschluss gibt die Theatergruppe „Spielbrett Dresden“. Da wird es mit Schneewittchen märchenhaft.