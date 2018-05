Vor 150 Jahren gegründet, feiert der Philharmonische Chor Friedrichshafen in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Dabei soll die Musik die Hauptrolle spielen. Am Samstag, 16. Juni, um 19 Uhr steht unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost in der Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen das erste festliche Jubiläumskonzert auf dem Programm.

Zu hören sind laut Vorschau „Davide penitente“ und „Regina coeli“ von Wolfgang Amadeus Mozart, außerdem die Motette „Insanae et vanae curae“ aus dem Oratorium „Il Ritorno di Tobia“ von Joseph Haydn. Begleitet wird der philharmonische Chor Friedrichshafen von der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben. Als Solisten konnten Judith Spiesser (Sopran), Sabine Winter (Sopran) und Christian Zenker (Tenor) gewonnen werden.

Besondere Werke

Mozart stellte die Kantate „Davide penitente“ im Jahr 1785 aus den Sätzen „Kyrie“ und „Gloria“ seiner unvollendeten Messe in c-Moll mit italienischem Text sowie zwei neu komponierten Arien zusammen. Daraus ergab sich ein Werk für drei Solostimmen (Sopran I, II und Tenor) sowie vier-, fünf- und achtstimmigen Chor mit großem Orchester in zehn Sätzen.

Das „Regina coeli“ ist ein Jubelruf über die Auferstehung Jesu Christi. „Insanae et vanae curae“ (Des Staubes eitle Sorgen) kann durchaus als ein Credo Haydns interpretiert werden.

Eintrittskarten

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte 12 Euro) sind ab sofort im Vorverkauf bei Musik Fischer, Riedleparkstraße 20 in Friedrichshafen erhältlich, Telefon 07541/23939. Einlass und Abendkasse ab 18 Uhr.