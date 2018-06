Mit Mitteln der Fotografie gestaltete Traumbilder

Wo sonst meist großformatige Gemälde hängen, sind diesmal eher kleinere gerahmte Fotografien an den Wänden der Galerie Plattform 3/3 im Fallenbrunnen zu sehen. Seit gestern zeigen hier Schüler des 4. Semesters Grafik-Design der Bernd-Blindow-Schulen „Traumbilder“, die unter Anleitung ihrer Dozentin Elke Sckell entstanden sind.

Traumbilder, Inszenierung und Sucht standen als Themenkreise zur Wahl. Eine Installation in der Raummitte lässt Begriffe dazu aufblitzen. Auf Pappschildern stehen die denkbaren Assoziationen: Unterbewusstsein, Illusion, Begierde, Panik, Verzweiflung, kurios, surreal und viele andere mehr, dazu hängen Spiegelteile an langen Fäden und verändern im Luftzug ständig ihr Bild.

Im Mittelpunkt stehen jedoch die Fotografien, überwiegend in Schwarz-Weiß, seit diesem Jahr alle in Digitaltechnik. Die Studenten sind gefordert, mit dem Profi-Programm Photoshop zu arbeiten. „Fotografie wird nicht ihr Beruf“, sagt die Dozentin, „aber ein Bestandteil ihrer zukünftigen Arbeit.“ Die Schüler sollen sehen lernen, das Gesehene umsetzen, wobei die Technik nicht Selbstzweck sein sollte – Verzerrungen oder Überblendungen sollen dem Thema dienen. Der Insider kann sicher beim einen oder anderen Bild auch erkennen, welcher Film den Schüler beeinflusst hat.

Ein Titel wie „Traumbilder“ lässt viele Möglichkeiten zu. Da ist eine träumende junge Frau in heller Kleidung vor dunklem Hintergrund einem Gemälde nachempfunden, eine andere steht in einem Bilderrahmen in der Landschaft. Stark in der Aussage ist ein Mann, der sich am Ufer kauernd in einem ruhigen Wasser spiegelt, ein Narziss der Gegenwart. Traumbilder lassen Blicke ins Innere zu, Einblicke ins Dunkel, in Alpträume. Oder in Süchte, in den Versuch, den Geist zu befreien. Oder das Thema Unwirklichkeit: Hier begegnet die reale Welt der irrealen. Junge Mädchen blicken einem entgegen, doch ihre Köpfe sind gegen Katzenköpfe ausgetauscht. Bilder verschwimmen, verdoppeln sich.

Eine Ausstellung außerhalb der Lehranstalt ist für die Studierenden eine neue Erfahrung. Vieles dürfen sie selbst machen, noch unter schützender Anleitung. Das motiviert, setzt neue Kräfte frei. Ein frischer Geist zieht durch das Ganze.