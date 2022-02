Mit Messer gedroht und beleidigt

Wegen Verdachts der versuchten Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen. Dieser soll am Mittwochmittag laut Aussagen seiner zwei 17-jährigen Kontrahenten auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße im Laufe eines Streits ein kleines Messer gezückt und einem der beiden gedroht haben. Darüber hinaus habe er das Duo beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.