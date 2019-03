Tatort Friedrichshafen: Vom 16. bis 30. März findet hier zum ersten Mal das Kinderkrimifestival statt. Eine „Bande“ aus sechs Täterinnen zeichnet für das umfangreiche, spannende, knifflige Programm verantwortlich. Was sie miteinander ausgetüftelt haben, macht Häfler Kinder für zwei Wochen zu Spürnasen an ganz unterschiedlichen Einsatzorten.

Ein erfolgreicher Coup will gut geplant sein, dachte sich Margret Beck, von der die Idee zum Kinderkrimifestival stammt. Im Dezember 2017 hatte sie ihre „Gang“ zusammengestellt und von da an entfalteten die Mitglieder ihr kriminalistisches Potenzial. Erinnerungen an Detektivgeschichten aus der eigenen Kindheit wurden hervorgekramt und mit viel Fantasie und Know-how in „55 Kriminalfälle & 1 Schreibwettbewerb“ umgesetzt.

Das Booklet mit den einzelnen Veranstaltungen liegt schon eine Weile aus, sodass die Pläne des Sextetts nicht geheim bleiben konnten und so kam es, wie es kommen musste: was toll ist, wollen viele haben, die meisten Angebote sind schon ausgebucht. Schnüffelnasen können sich jedoch auf die Wartelisten setzen lassen.

Bei einer Pressekonferenz verrieten Margret Beck, Leiterin Spielehaus und Spielebus, Heiderose Milz und Jutta Kubalczyk vom Medienhaus am See, Claudia Engemann vom Kulturbüro, Nina Benzkirch von der Buchhandlung Ravensbuch und Friederike Lutz vom Schulmuseum, was sie für wen an den verschiedenen Schauplätzen ausgeheckt haben und wo es noch freie Plätze gibt.

Eröffnet wird das Festival am Samstag, 16. März um 14:30 Uhr von Bürgermeister Andreas Köster im „Kiesel.“ Im Foyer gibt’s Knabbereien und Rätsel, im Theater spielt das Junge Ensemble Stuttgart um 16 Uhr den humorvollen Insektenkrimi „Die Wanze“ für alle ab acht Jahren. Im Medienhaus finden Vorlesungen und Schulklassen-Rallyes statt, am 20. März um 16 Uhr sind noch Plätze frei bei „Krimi, Kids und Kommissare“, einer interaktiven Leseshow für Kinder ab drei Jahren im „Kiesel“ sowie beim Bilderbuchkino „Agent 00- Osterhase in geheimer Mission“ am 28. März um 15:30 Uhr im „Ausguck.“ Die Buchhandlung Ravensbuch verwandelt sich am 29. März in Escape Rooms, hier sind keine Plätze mehr frei. Das Schulmuseum wird vom 23. bis 24. März zum Tatort mit Übernachtung und Verpflegung, zwei Kinder ab neun Jahren können sich hier noch zum Workshop für das Krimi-Hörspiel-Camp anmelden. Im Spielehaus tobt das Krimifieber in verschiedenen Aktionsbereichen. Zwischen 12. und 29. März finden jeweils von Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 18 Uhr detektivische Herausforderungen für Kinder ab 6 Jahren statt. Für den 29. März können sich noch Ermittlerteams zum Mitmachkrimi von 16 bis 19 Uhr rund ums Spielehaus anmelden. Am 30. März um 11 Uhr geht das Festival zu Ende wo es angefangen hat. Im „Kiesel“ wird „Emil und die Detektive“ als Live-Hörabenteuer von der Greulmüllerschen Hörspielmanufaktur aufgeführt – es gibt noch Karten – und danach findet um 12.30 Uhr die Verleihung des ersten Häfler Kinderkrimipreises statt. „Schreib deinen eigenen Krimi“ hieß es für Schulklassen und Einzelpersonen ab der dritten Klasse bis zum Alter von 13 Jahren. Die Schreibwerkstätten fanden im Januar statt und die Jury staunt über die Geschichten, die sich die Kinder ausgedacht haben und die auf jeweils drei handschriftlichen Seiten alles enthalten, was einen fesselnden Krimi ausmacht. Drei Gruppen und sechs Einzelteilnehmer bekommen Preise, die Siegertexte werden von Schauspieler Sebastian Hofmüller vorgelesen.

Für die sechs Initiatorinnen wird es wohl nicht der letzte Coup sein und wer wissen möchte, was sie sonst noch alles auf dem Kerbholz haben, packe die Lupe aus und werfe einen Blick auf die Seite www.friedrichshafen.de/kinderkrimi.