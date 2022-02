Mit Logik haben die Radwege nichts zu tun

Nein, man darf auf der Uferpromenade nicht Fahrrad fahren. Dazu ist die Friedrichstraße da, und dort geht das auch nur auf dem gemeinsamen Fahrrad-Gehweg. Spätestens an dieser Stelle endet jegliche Logik.

Selbst als Autofahrer und Fußgänger leuchtete mir nie ein, warum man auf einem knapp vier Meter breiten Streifen Radfahren darf, auch wenn da an mehreren Stellen plötzlich Fußgänger queren, weil sie über die Ampel oder den Zebrastreifen gehen. Und warum man das wenige Meter südlich auf einem bis zu 20 Meter breiten Streifen nicht darf.

Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es in dieser Stadt eine ganze Menge dieser Geh-Radfahrwege oder befahrbaren Bürgersteige gibt, die noch viel schmaler sind, als an der Friedrichstraße. Und mittlerweile verstehe ich die hiesige Regelung immer weniger. Denn vielfach ist die Situation nicht nur gefährlich, sondern einfach auch unverantwortlich.

Was tun, wenn ein Radler von Unterraderach nach Schnetzenhausen einbiegt und ihm kommen drei Fußgänger nebeneinander auf dem gleichen Weg entgegen. Er sieht die aber nicht, weil da eine Kurve vor ihm ist. Außer Schrittgeschwindigkeit oder Hechtsprünge auf die Fahrbahn geht da wohl gar nichts.

Was tun, wenn auf einem Gehweg, der ausdrücklich auch Radweg ist, Menschen nebeneinander her laufen und selbst auf das fünfte Klingeln nicht reagieren? Diese Probleme werden in dieser Stadt wohl nicht mehr gelöst.