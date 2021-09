Mit Lernbrücken gegen Lernlücken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Woche der diesjährigen Sommerferien hat das Bildungszentrum St. Martin bereits zum zweiten Mal an den Lernbrücken teilgenommen und damit den SchülerInnen die Möglichkeit geboten, Lernlücken für das kommende Schuljahr zu schließen, sie zu motivieren, aber auch die sozial-emotionale Entwicklung zu berücksichtigen.

Im vergangenen Jahr blieb leider viel auf der Strecke, darunter auch der Kontakt zu Gleichaltrigen, wobei doch gerade der soziale Kontakt in dem Alter so wichtig ist.

Mit einem angenehmen, entspannten Lernklima begleiteten wir, 12 junge Studierende, die 9. bis 13. KlässlerInnen in dieser Woche und unterstützen sie bei Fragen rund um Mathe, Deutsch und Englisch, mit dem Ziel vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten. Von Montag bis Freitag, jeweils drei Stunden am Vormittag.

Den Mittwoch gestalteten wir für die 9. und 10. KlässlerInnen mit einem gemeinsamen Ausflug und gingen als große Gruppe zum Minigolf und danach Eisessen. Für die SchülerInnen des beruflichen Gymnasiums fand am Mittwoch Spanisch statt.

Wir hoffen alle, dass wieder mehr Normalität in das kommende Schuljahr einkehrt und wir das Umfeld Schule wieder erleben können.