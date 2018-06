Das 2. Jazz & More Festival will sich einerseits als Jazzfestival in der Region etablieren, andererseits eine Bühne vor allem für die Region bieten. Beides hat mit dem ersten Festival bereits einen guten Start genommen und wird vom vom 1. bis 5. Oktober mit der Zweitauflage fortgesetzt.

Regionalen Musikern erden nicht nur die Workshops geboten, die täglichen öffentlichen Jam-Sessions oder das Abschlusskonszert, sondern an zwei Terminen auch die große Bühne. So spielt die Friedrichshafener Bassistin Larissa Bode, die heute abend den Häfler Künstlerförderpreis entgegen nehmen darf, mit der Kölner Band Trieder Quattro. Dieses Quartett um die Kölner Bandleaderin Conni Trieder hat sich aus Musikstudenten – eine davon Larissa Bode – zusammengesetzt und spielt seit vergangenem Jahr. „Wir wohnen alle in Köln und studieren an der Hochschule für Musik und Tanz Köln“, erzäjhlt Conni Trieder. Sie wollte ihre Stücke im Bandkontext ausprobieren und hatte die anderen zu einer Jam eingeladen. Im Januar und Februar folgten die ersten Konzerte in Köln. Davon eins bei dem Festival Jazz Against The Machine, bei denen die Konzerte live online übertragen werden. „Seit August haben wir nun unseren neuen Gitarristen Leo Engels.“

In den Kompositionen und ihren Titeln schillere der Einfluss ihres vorherigen Studiums durch. Conni Trieder hat in Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert und sich mit den verschieden Bereichen der Künste und ihren Grenzbereichen beschäftigt. Radiofeature, Klangkunst, elektronische Komposition, Musiktheater.

Insofern ist das Genre der Musik von Trieder Quattro schwer einzugrenzen. Hier wird mit kräftigen Farben gemalt. Und mit Querflöte – was nicht so häufig vorkommt.“, sagt die Chefin.

Trieder Quattro spielt Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr im Refugium.