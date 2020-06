Da flogen nicht nur die Fäuste: Drei Männer haben sich am Sonntagabend in der Aistegstraße gegenseitig beleidigt. Der Nachbarschaftsstreit artete aus, wie die Polizei mitteilt. Und am Montag mussten die Beamten wegen einer Streitigkeit in einer Gaststätte in der Friedrichstraße ausrücken.

Bei dem Streit am Sonntag fing eigentlich alles ganz entspannt an. In einem Garten in der Aistegstraße feierten die Beteiligten eine Party, in deren Verlauf zwei Männer im Alter von 25 und 51 Jahren ihren 25-jährigen Nachbarn bedrohten und mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigten. Anschließend verließ dieser seine Wohnung, ging zu seinem Auto, holte einen Holzstock und schlug auf die beiden Männer ein. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Der Einsatz am Montag verlief deutlich entspannter: Nachdem zwei Männer kurz nach Mitternacht eine Gaststätte in der Friedrichstraße nicht verlassen wollten, kam es zu Unstimmigkeiten mit dem Betreiber. Die Polizei rückte an. Da die beiden Männer auch gegenüber den Polizeibeamten teilweise aggressiv auftraten, wurde ihnen ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kamen die Männer nach kurzem Zögern nach, heißt es weiter.