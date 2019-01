Viele Gerüchte und Meinungen ranken sich um „Eure Mütter“: Gnadenlos albern, aber unfassbar lustig, jubeln die einen. Hirnloser Quatsch in gruseligen Reimen unken die anderen. Die Wahrheit liegt, wie so oft, zum einen im Ohr des Zuhörers und zum anderen ziemlich in der Mitte der obigen Extreme: Hirn ausschalten ist definitiv weder möglich noch ratsam, es muss allerdings auch niemand Angst haben, sich vor Dauerlachen in die Hos‘ zu machen.

Der Anfang im zu zwei Dritteln besetzten Saal ist eher verhalten: Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann reimen Reinfall auf Einfall, Interesse auf in die Fresse und feierte auf reiherte – so weit, so mittelprächtig. Dazu kommt eine ziemlich holprige Choreographie – kann aber auch gewollt sein, so genau weiß man es bei den Müttern nie. Wie man generell nicht so recht erkennt, wo das Trio hinwill. Roter Faden? Geschenkt.

Vielleicht gelingt diese Verortung: Man nehme ein Quadrat, in dessen Ecken sich Otto Waalkes, Hallervordens bahnbrechende „Didi“-Sendungen aus den 70ern, die Wise Guys und Mario Barth befinden – im Schnittpunkt der Ecken sind „Eure Mütter“. Freilich erreichen die Stuttgarter weder die sinnfreie Nonsens-Überhöhung des Ostfriesen noch die präzise Dramaturgie des Berliners, weder die gesangliche Kunst der Kölschen A capella-Gruppe noch das unterirdische Kalauer-Niveau des RTL-Quotenkönigs. Aber von all diesen haben sich die Mütter etwas abgeschaut. Sie reihen Lied an Szenen, absurde Komik an kluge Beobachtungen und minimalistische Textstrecken an fast schon opulente Kostümierung.

Feine Szenen und Lieder gelingen den Müttern dabei scheinbar aus dem Handgelenk. Das „Bifi“-Lied über den speziellen Geruch Ansbachs gehört dazu, auch der „Kindergeburtstag“ gleich nach der Pause: Was sich alles auf dieses Wort reimen kann! Mehrmals jedoch sind die Szenen hintergründig und witzig, aber die Pointen schwach (beim Heiratsantrag muss 25€ gegen 5,20€ herhalten) und lange vorhersehbar: Nach x mal „Vorhaut“ im Song muss zum Schluss einfach „Möse“ kommen. Aber auch bei „Eure Mütter“ ist eine Weiterentwicklung feststellbar: Im vorherigen Programm war der Hitsong „Soll ich mir den Sack rasieren?“, inzwischen ist die Entscheidung gefallen: „Ich lass es wachsen“. „Das fette Stück fliegt wie 'ne Eins!“ heißt dieses Programm, und es ist nicht mehr ganz so brachial komisch wie die Vorgänger, sogar einmal richtig nachdenklich mit einem Lied über den Tod. Aber keine Angst, es gibt genug zu Lachen bei den Müttern.