Mit „Hannah“ im neuen Jahr durchstarten

Das Projekt „Hannah“ bietet jungen Frauen aus dem gesamten Bodenseekreis mit und ohne Kindern unter drei Jahren die Möglichkeit, einen Einstieg in den regionalen Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt sowie einen Schulabschluss nachzuholen. Während die Frauen im Projekt sind, werden die Kleinen in einer eigenen Kinderbetreuung vor Ort liebevoll umsorgt.

Tatjana, eine Teilnehmerin, freut sich, dass sie an dem Projekt teilnehmen kann. Sie wohnt noch nicht solange in Deutschland. Ihr fiel es schwer, Kontakte zu anderen Menschen aufzubauen und sich zu integrieren. In dem Kurs hat sie für sich ihre persönlichen und beruflichen Ziele definieren können und konnte sogar über die Mitarbeiterinnen der Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH (BBQ) einen Ausbildungsvertrag abschließen. Optimistisch geht Tatjana in die Zukunft. Angeboten wird dieses Projekt vom Bildungsträger BBQ in Friedrichshafen und Überlingen. So stehen beispielsweise (digitale) Bewerbercafés auf dem Programm, Workshops zu Alltagsthemen, individuelle Beratungen oder ein berufliches Coaching. Gemeinsam wird an einem Strang gezogen und für jede einzelne Teilnehmerin ein passendes berufliches Angebot gesucht.

An drei Vormittagen findet dieses Angebot in den Räumen vom BBQ in Friedrichshafen statt. Darüber hinaus finden nach Bedarf weitere individuelle Beratungstermine statt, die die Alltagsgestaltung sowie die Berufsfähigkeit (wieder) möglich machen sollen. Bisher unüberwindlich erscheinende Probleme werden gemeinsam identifiziert und bearbeitet. In diesen Terminen werden an personenbezogenen Entwicklungs- und Lebensperspektiven gearbeitet. Eine Teilnahme ist für Personen aus dem Rechtskreis SGB II kostenlos. Das Jobcenter Bodenseekreis sowie die Europäische Union unterstützen dieses Angebot finanziell. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Weitere Informationen zur BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH gibt es für Überlingen bei Marie-Luise Weißhaupt, Telefon 0171/3039465, Mail an weisshaupt.marie-luise@biwe.de, für Friedrichshafen bei Snezana Castagnaro, Telefon 0162/3309937, Mail an castagnaro.snezana@biwe.de, oder Silke Freise, Telefon 0172/6341764, Mail an freise.silke@biwe.de.