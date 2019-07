Wegen Angriffen auf Gäste ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen gleich zweimal zu einer Bar in der Montfortstraße in Friedrichshafen ausgerückt.

Wie die Polizei berichtet, wurde um 1.15 Uhr zunächst ein 25-jähriger Mann beim Verlassen der Bar von einem Glas im Gesicht getroffen und erlitt hierbei eine Platzwunde auf der Nase und möglicherweise eine Nasenbeinfraktur. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten, eine Beschreibung liegt nicht vor.

Um 5.10 Uhr wurde die Polizei erneut zur Bar gerufen, nachdem ein 26-jähriger Mann vor der Bar niedergeschlagen worden war. Laut Mitteilung der Polizei befand sich der Mann im Gespräch mit einem Zeugen, als ihm ein Unbekannter eine Flasche oder ein Glas auf den Hinterkopf schlug. Der Mann ging zu Boden und war kurzfristig ohne Bewusstsein. Der Verdächtige flüchtete unerkannt zu Fuß in Richtung Bahnhof. Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen bisher ergebnislos. Der Angreifer hatte eine kräftige Statur, kurze braune Haare und war bekleidet mit kurzer schwarzer Hose, einem T-Shirt und einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss. Das Opfer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.