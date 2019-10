Beim sechsten und letzten „Spieltag“ der Segel-Bundesliga geht es in Glücksburg um die finalen Platzierungen – an der Spitze um den Meistertitel. In der Tabelle liegt der Württembergische Yacht-Club nach fünf Events an siebter Stelle. Das Team des Württembergischen Yacht-Clubs – Dennis und Kevin Mehlig, Lukas Ammon und Felix Diesch – peilt auf der Schlei eine gute Platzierung an, um in der Abschlusstabelle noch unter die besten fünf Vereine Deutschlands zu kommen.

„In Glücksburg erwarten wir kräftige Herbstwinde, daher sind wir mit einer sehr athletischen Crew am Start und wollen unser hohes Crew-Gewicht in Bootsgeschwindigkeit umsetzen“, erläutert Steuermann Dennis Mehlig die Auswahl des Teams. Lukas Ammon wird für die Taktik zuständig sein, Kevin Mehlig für den Gennaker und Felix Diesch für die Aufgaben auf dem Vorschiff – alle drei sind lange Kerle, die auch Gewicht auf die Kante bringen.

Event beginnt schon am Donnerstag

„Mit einem guten Ergebnis in Glücksburg können wir den Rückstand von sieben Punkten auf jeden Fall noch aufholen“, ist Dennis Mehlig zuversichtlich. „Die Saison 2019 war sehr solide mit einigen Rückschlägen, aber auch Highlights wie dem Gewinn des Events in Travemünde und der Teilnahme an der Champions League“, blickt Dennis Mehlig schon auf die Saison 2019 zurück. Für den 29-jährigen Wirtschaftsingenieur, der von Kindesbeinen an im WYC segelt, ist es der fünfte Einsatz in der Bundesliga in diesem Jahr, dazu kommen zwei Events in der Sailing Champions League.

Schon am Dienstag fährt das Team nach Norddeutschland. Am Mittwoch wird auf der Schlei trainiert. Der Event beginnt diesmal schon am Donnerstag. Erster Start der Wettfahrten in Glücksburg soll um 11 Uhr sein. Jeweils sechs Boote werden in einem 20-minütigen Rennen segeln, dann wird gewechselt.

Sechs Wettfahrten sind für jedes Team bis Samstagabend vorgesehen – dann wird der Meister 2019 gekürt und die Plätze für die Champions-League vergeben.