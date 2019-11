Mit Frack, Frisur und Fliege auf Gute-Laune-Suche

„Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“ – wenn Max Raabe in die Stadt kommt, steht das Entertainment an erster Stelle. Mit seinem Hitsong „Guten Tag, liebes Glück“, aus welchem die Zeile stammt, eröffnet er gemeinsam mit dem Palast-Orchester sein Konzert im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses.

Der Saal ist voll, die Stimmung gut, schließlich steht Raabe mit seinem Namen für Unterhaltung, Spaß und gute Laune. Dabei betritt nicht nur Raabe perfekt durchgestylt die Bühne, das gesamte Konzert ist eine in Perfektion choreographierte Show. Durch eine ausgefeilte Lichtshow werden Aufmerksamkeit und Fokus gelenkt: So werden beispielsweise Solopassagen einzelner Orchestermitglieder durch ein Schlaglicht verdeutlicht oder Frontsänger Max Raabe verschwindet im Schatten und lehnt sich lässig an den schwarzen Flügel, wenn er nicht singt. Man muss sich jedoch erst einmal einhören in die Max Raabe eigene Klangfarbe. Dieses Markenzeichen, seine ganz eigene, manchmal sogar schräge Intonation muss man mögen. Doch schnell ist der Saal aufgetaut, die kecken Reime, die „Gute-Laune-Musik“ des Swing, reißt den Großteil der zahlreichen Besucher schwunghaft mit. So geht es in den Texten der Lieder, die alle aus den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, meist um die Liebe, um das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Mann und Frau, es geht um den Spaß, die Leidenschaft, um Neckereien, aber auch mitunter um die Sehnsucht. Dass es sich bei dem Palast-Orchester jedoch eher um eine Band als um ein Orchester handelt, zeigt schon die Besetzung der Instrumente. So ist es eher verwunderlich, dass es nur eine Geige gibt - übrigens die einzige Frau auf der Bühne, die Quotengeige sozusagen unter den restlichen zwölf männlichen Musikern.

Kurios ist auch, dass viele der Musiker gleich mehrere musikalische Aufgaben übernehmen: Bass-Saxophonist Rainer Fox beispielsweise greift auch mal zur Querflöte oder zur Gitarre. Bei ausgewählten Stellen spielt Posaunist Jörn Ranke die Bratsche und unterstützt Geigerin Cecilia Crisafulli. Dass diese zusätzlichen Aufgaben nicht immer bravurös gemeistert werden, ist womöglich der Tatsache geschuldet, dass ein Musiker nicht unbedingt alle Instrumente beherrschen kann.

Auch kommen zu den musikalischen Aufgaben immer wieder choreographische Elemente hinzu. Aufstehen, Plätze tauschen oder während des Spiels alberne Späße mit dem Publikum treiben, gehört bei Max Raabe und seinem Palast-Orchester eben auch zum Programm. Dass hier das Zusammenspiel der Musiker mitunter leidet, fällt in den Effekten der Show jedoch kaum auf.

Dass auch bei den Videoeinspielern auf der LED-Wand hinter den Musikern manchmal zu viel Kitsch aufgetragen wird – beispielsweise bei diversen Katzen- und Hundewelpen-Videos – gehört nun mal genau so dazu, wie die steifen Verbeugungen und der leicht verträumt-verschlafene Blick Max Raabes.

Manchmal fragt man sich, ob er die Goldenen 1920er-Jahre tatsächlich imitieren oder sich auf subtile Weise nur darüber lustig machen will.

Dass es im Grunde nicht um Kultur, sondern um eine angenehme Massentauglichkeit geht, zeigt nicht zuletzt der lustig winkende Skydancer, der bei dem Lied „Amalia geht mit 'nem Gummikavalier ins Bad“ plötzlich hinter dem Flügel auftaucht und wild mit den luftigen Armen wedelt, wie bei einer Tankstellenwerbung oder einem Volksfest.

Viel Applaus erhält Raabe zwischen seinen Liedern auch für seine Moderationen. So wartet er beispielsweise schlagfertig mit einer Weisheit zum ewigen Konflikt zwischen den Geschlechtern auf: „Am Ende ist es so wie bei der Mülltrennung: Wenn keiner guckt, landet alles auf einem Haufen.“

Mit Gelächter und zwei „selbstverständlich gern“ gegebenen Zu-gaben – „Dort tanzt Lulu“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“ – endet ein beswingter Abend, der zwar nicht immer höchstes Niveau anstrebte, jedoch viel Unterhaltungswert bot.