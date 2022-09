Mit Fingerfood-Buffet, Glücksrad und Spielebu: Zwei Tage lang kostenlos in VHS-Kurse reinschnuppern

Was hat die VHS-Friedrichshafen zu bieten? Was kann man bei den fast 600 Kursen lernen? Am 16. und 17. September, Freitag und Samstag, öffnet die VHS anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums die Pforten und bietet laut Mitteilung eine Vielzahl an kostenlosen Schnupperkursen einmal quer durch ihr neues Winterprogramm an.

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche werden zusätzlich an einem großen Infostand die neuesten Trends rund ums Rad gezeigt und das Themenspektrum moderner und nachhaltiger Mobilität, schreibt die VHS in einer Ankündigung. Auch Fragen zur kleinen „Pannenhilfe unterwegs“ werden demnach beantwortet. Zugleich finde die Engagement-Woche statt, zu der man an einem Infostand die Vielfalt und Möglichkeiten bürgerlichen Engagements in Friedrichshafen kennen lernen könne.

Vielfalt an VHS-Kursen

Am Tag der offenen Tür-Wochenende wird die ganze Vielfalt an VHS-Kursen präsentiert. So gibt es laut VHS beispielsweise am Freitagabend aus dem Fachbereich Politik, Gesellschaft und Umwelt einen Kurs „Selbstbestimmt leben“ sowie einen Vortrag von Wolfgang Ertl mit dem Titel „Künstliche Intelligenz (KI) und die Zukunft der Gesellschaft in Europa“. Er wird über maschinelles Lernen, automatische Diagnose in Technik und Medizin sowie über Serviceroboter für alte Menschen und Menschen mit Behinderung und über neueste Forschungen zur Kreativität in der KI berichten. Aus dem Fachbereich Sprachen werden demnach verschiedene Sprachkurse angeboten, in die man ganz ungezwungen reinschnuppern und Lehrkräfte sowie Unterrichtsmethoden kennen lernen kann.

Die VHS ist für einige Unternehmen vor Ort Weiterbildungspartner. Am Jubiläumswochenende kann man beim größten Lehrgang der VHS-Friedrichshafen, dem Wirtschaftsfachwirt IHK, dabei sein oder Kurse wie „Wundertüte iPad, Impulse für die tägliche Arbeit“ und „Was ist ein Computervirus“ besuchen. Der Fachbereich Kultur und Gestalten präsentiert sich laut Ankündigung mit unterschiedlichsten Angeboten. Es gibt Angebote für Jung und Alt wie Filzen, Fossilien zeichnen, Urban Sketching, Perspektive beim Zeichnen, Bildhauerei, Aromaöle für Mamis, einer Beamershow Fotografie und ein europäisches Fingerfoot-Buffet, bei dessen Herstellung man der Dozentin über die Schulter schauen kann und anschließend die Leckereien genießen darf. Außerdem gibt es eine Probestunde Adipositas-Programm für Kinder und Jugendliche. Wer Entspannung brauchen kann, ist in dem Kurs Traumreise, Tiefenentspannt, Tai Chi, Qi Gong oder Klopf dich frei genau richtig. Bewegter geht es in Rückenfit 70+ oder Pilates zu.

Zielgruppenorientierte Angebote

„Der Tag der offenen Tür soll die Vielfalt unseres Angebotes widerspiegeln. Wenn das Programm am 19. September losgeht, wird jeder fündig. Nicht nur durch die unterschiedlichsten Themen, sondern auch durch die vielen Formate. Je nach Belieben kann man Kompaktkurse oder Onlinekurse aussuchen, Kurse in Kleingruppen oder zu speziellen Tageszeiten. Zudem gibt es zielgruppenorientierte Angebote, das heißt nur für Jugendliche, nur für Senioren oder nur für Berufstätige. Wir freuen uns schon auf unser Jubiläumswochenende und auf viele Besucherinnen und Besucher“, sagt Detlev Maaß, Leiter der VHS-Friedrichshafen, erklärt