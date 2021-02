Unbekannte haben am Montag zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftsgebäudes am Bahnhofsplatz einen Feuerlöscher entnommen. Sie versprühten den Inhalt des Feuerlöschers im zweiten Untergeschoss und besprühten damit einen geparkten Audi. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.