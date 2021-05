Mit Erfolg zum Deutschtest im VHS-Kurs

Gute Deutschkentnisse sind Voraussetzung für die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, erleichtern den Alltag und die Verständigung im Beruf. Wer die Deutsche Staatsbürgerschaft erlangen möchte, muss die Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau B1 nachweisen, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS. Die Volkshochschule Bodenseekreis bietet Interessierten einen Kurs an, in dem sie mit Hilfe von vier Modelltests den Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) kennenlernen und die Aufgaben üben, die sie im Test lösen müssen.

Der Onlineunterricht findet mit der Videokonferenz Zoom statt. Den Link bekommen die Teilnehmenden von der Kursleiterin zugeschickt. Für eine persönliche Beratung oder weitere Fragen steht den Teilnehmenden die Kursleiterin unter der Telefonnummer 07557 / 82 04 48 zur Verfügung.

Die Teilnehmer haben anschließend die Möglichkeit, am 17. Juli beziehungsweise am 31. Juli die DTZ-Prüfung abzulegen. Anmeldungen zur DTZ Prüfung sind ausschließlich persönlich in der VHS-Zentrale bis zu sechs Wochen vor der Prüfung möglich.

Der Kurs findet online ab Samstag, 19. Juni, statt. Er geht über vier Termine, immer samstags von 9 bis 16 Uhr. Technische Vorrausetzungen sind ein Notebook/PC/Tablet mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher oder Headset sowie ein stabiles Internet.