Mit einer Tasse Tee und einem Ei beginnt Christian Kargus jeden Tag

Jetzt geht es auf die 100 zu: Am Mittwoch feierte Christian Kargus mit Familie und Freunden seinen 90. Geburtstag. Auch von der Stadt Friedrichshafen erhielt der Jubilar Glückwünsche und ein kleines Präsent.

Der gebürtige Allgäuer wurde am 31. Juli 1929 in der Nähe von Kempten geboren. Dort ging er ein paar Jahre lang zur Schule, später folgte noch während der Schulzeit ein Umzug nach Leutkirch, wo er auf einem Bauernhof gegen Verpflegung ausgeholfen hatte. Im April 1944 war Kargus nach Aulendorf gezogen, um dort eine Lehre als Lokjunghelfer zu beginnen. Zum Aushub von Schützengräben am Rhein war er dann jedoch im November 1944 für mehrere Wochen eingezogen worden und musste in kurzen Hosen in eisiger Kälte, nur mit einer einfachen Schaufel ausgerüstet, arbeiten. Nach Kriegsende 1945 war seine bisherige Ausbildung gegenstandslos geworden und nur durch das Engagement seines Meisters konnte Kargus doch noch eine Lehre zum Maschinenschlosser absolvieren. Insgesamt 46 Jahre lang hatte der Jubilar bei der Bahn gearbeitet, unter anderem auch als Heizer, bevor er mit 60 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nach einem Herzinfarkt gezwungen gewesen war, in frühzeitige Rente zu gehen.

Am 5. Mai 1953 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Gemeinsam mit seiner Frau wurde kurz darauf die sechs Wochen alte Christine adoptiert. Heute hat Christian Kargus drei Enkelinnen – zwölf, 14 und 17 Jahre alt, die nur ein paar Straßen entfernt wohnen.

Kargus selbst lebt inzwischen alleine im Haus seiner Eltern, seine tägliche Routine: „Morgens eine Tasse Tee und ein weichgekochtes Ei, dann kann der Tag starten.“ Auch mit 90 Jahren ist der Jubilar noch fit und kümmert sich selbst um seinen Haushalt – nur das Essen erhält er mittlerweile von „Essen auf Rädern“. Noch bis vor wenigen Jahren organisierte er regelmäßige Lehrlingstreffen und hielt so über Jahrzehnte den Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen. Auch in seiner Nachbarschaft in der Kitzenwiese engagiert sich der Jubilar trotz seines hohen Alters stark: Schon seit knapp einem Jahr kämpft er dafür, dass in der Bushaltestelle Lindenstraße/Haselweg, direkt gegenüber seines Hauses, Sitzgelegenheiten für die Wartenden eingebaut werden: „Viele der älteren oder gehbehinderten Anwohner hier sind auf die Busverbindungen angewiesen“, sagt Kargus. Das lange Warten im Stehen sei für diese Menschen mit besonderen Strapazen verbunden. Auch Unterschriften wurden schon für dieses Anliegen, das sehr viele Menschen in der Wohngegend betrifft, gesammelt – bislang allerdings ohne Erfolg. Außerdem findet ab dem ersten Mittwoch im September monatlich ein Treff der Senioren in einem Café in der Kitzenwiese statt, bei dem gemeinsam gesungen werden soll – ebenfalls von Kargus initiiert. Nun peilt er natürlich den Meilenstein 100 an – der Jubilar lässt sich aber nun am Samstag im Kreis der Familie erst einmal für die 90 Jahre ausgiebig feiern.