Großeinsatz an Halloween: Fast 60 Jugendliche bewerfen Autos und Polizei mit Eiern

Großeinsatz an Halloween: Um kurz vor 19.30 Uhr wurde der Polizei am Sonntagabend eine größere Gruppe Jugendlicher gemeldet, die sich auf dem Parkplatz am Bodensee-Center versammelt hatten und vorbeifahrende Fahrzeuge unter anderem mit Eiern bewarfen.

Wie die Beamten in ihrem Pressebericht schreiben, machten die Werfer selbst vor den herannahenden Polizeikräften nicht Halt. Erste eintreffende Polizeifahrzeuge wurden ebenfalls beworfen, was die Klärung der Situation erschwerte, heißt es weiter. Auch als die Jugendlichen aufhörten, mit Eiern zu werfen, blieben sie auf dem Parkplatz. So zogen sie sich zwar mehrfach nach ihren Wurfaktionen ein Stück zurück, verließen das Gelände aber nicht.

Polizeiaufgebot räumt den Parkplatz

Um weitere Störungen zu verhindern, räumte schließlich ein großes Polizeiaufgebot den gesamten Parkplatz. Die 50 bis 60 Jugendlichen teilten sich in Kleingruppen auf und verließen den Platz. Zu weiteren Störungen kam es anschließend nicht mehr, berichtet die Polizei.

Keine strafbaren Handlungen

Strafbare Handlungen, die Anzeigen nach sich gezogen hätten, habe die Polizei vor Ort aber nicht erkennen können, sagte ein Sprecher. Durch die Eierwürfe sei niemand verletzt worden, und auch Sachbeschädigungen seien nicht festgestellt worden. Deshalb kassierten die Jugendlichen keine Anzeigen, und auch auf die Feststellung der Personalien konnte verzichtet werden.