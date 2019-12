Mit drei Kindern in der Notunterkunft: Eine Mutter erzählt von ihrem Schicksal

Ihre Bulimie hat sie überwunden, ihre Angststörungen weitgehend im Griff. Und den Blick hat sie ganz auf ihre Familie gerichtet: Emma H. (Name von der Redaktion geändert) hat ihre schwere Vergangenheit hinter sich gelassen.

Jetzt kann die 29-Jährige wieder lachen. Dabei ist die finanzielle Situation alles andere als rosig – mit drei Kindern und einem Mann ohne Arbeit. Sabine Hornig von der Diakonie in Friedrichshafen berät die Familie. Häfler helfen unterstützt gezielt solche Familien in Notlagen.

Die Zahlen lassen aufhorchen. Gerade mal 507 Euro hat Emma H. pro Monat auf der Hand. Hinzu kommt noch das Kindergeld. Dennoch. „Wir leben sehr sparsam, geben nahezu alles für die Kinder aus“, macht die schlanke Frau mit den Piercings deutlich, wie die Familie am Existenzminimum lebt. Auf 59 Quadratmetern quetscht die Familie in der städtischen Notunterkunft zusammen, was es zum Leben braucht.

„Ein Schreibtisch musste noch dazwischen, ansonsten wäre Lernen für meinen Erstklässler nicht möglich gewesen“, sagt Emma H., deren Mann seit längerer Zeit Arbeit sucht – vergeblich. „Nur gelegentlich hilft er dem Streetworker bei Umzügen oder ähnlichem.“ Da bleibt kaum was hängen.

„Nein - dieses Wort hören meine Kinder sehr oft. Es geht gar nicht anders. Der benötigte Malkasten für die Schule ist dann eben nicht der Beste. Da tut es auch der einfache. Und bei der Winterjacke haben es mein Mann und ich pragmatisch gelöst. Wir haben eine zusammen. Das muss reichen“, sagt Emma H. im Gespräch mit Diplom-Theologin und Diplom-Pädagogin Sabine Hornig von der Schwangerschaftsberatung der Diakonie in Friedrichshafen.

Wer Emma H. zuhört und sie anschaut, könnte auf den ersten Blick nicht meinen, dass die fünffache Mutter durch die Hölle gegangen ist – sinnbildlich gesprochen. Mit 15-Jahren schwanger, von der Mutter verstoßen und ohne Schulabschluss in der Tasche – so zog sie zu ihrem Freund, mit dem sie mittlerweile acht Jahre verheiratet ist. Ihre beiden ersten Kinder leben seit langem bei ihrer Mutter. Gelegentlich sieht Emma H. ihre beiden Großen. Heute richtet sich ihr Blick ganz auf die drei jüngsten Kinder, mit denen sie und ihr Mann unter einem Dach leben.

Das jüngste ist gerade mal neun Monate alt. Und der Mangel ist allgegenwärtig. „Es fehlt im Grunde genommen an allem. Extraausgaben wie ein Malkasten oder andere schulische Ausgaben hauen rein. Ohne Frau Hornig wären wir aufgeschmissen. Unser Essen fällt ja schon mager aus: Nudeln mit Soße oder Nudeln mit Ei. Fischstäbchen – da gibt es nur die günstige Variante. Und beim Eismann, der mit seinem Wagen vorfährt, gibt es meist Tränen. Das können wir uns nicht leisten“, sagt die taffe Frau, der es wichtiger ist, in ihrer eigenen Familie einen guten Zusammenhalt zu leben als viel Geld zu haben. „An Weihnachten tut es auch die Pute aus dem Aldi. Das gönnen wir uns dann. Die kostet nur ein paar Euro“, macht Emma H. klar, was für sie schon Luxus ist.

Und immer mehr Kosten kommen auf die Familie zu. Als nächstes steht ein Gitterbett für die Kleinste an, abgesehen von den unerwarteten Zahnarztkosten, die derzeit anstehen. „Gelegentlich hilf uns meine Schwiegermutter, damit wir über die Runden kommen. Als Notfallgroschen haben wir noch einige gesammelte Pfandflaschen, die wir auch noch abgeben können.“

Ihre Essstörung hat Emma H. längst hinter sich gelassen. „Ich war früher ein Pummelchen. Heute kann ich ein paar Kilogramm mehr kaum ertragen. Zurück geblieben aus der Zeit sind meine Angst- und Panikzustände, mit der ich immer wieder zu kämpfen habe“, sagt die 29-Jährige, die ihr Glück und ihre Zuversicht in ihrer Familie sieht.

Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist von Armut bedroht. Die Bruder-Konrad-Stiftung will Kindern in Not schnell helfen.

„Meine Hoffnung ist es, bald in ein geplantes Haus von der Stadt ziehen zu können. Hier ist es unerträglich, meine Kinder können sich nicht entwickeln und wir Eltern leiden. An manchen Tagen frage ich mich, wie ich das noch schaffen kann. Deshalb bin ich so froh, mich bei Sabine Hornig von der Schwangerschaftsberatung der Diakonie in Friedrichshafen aussprechen zu können. Sie hilft mir auch, wenn es finanziell gar nicht mehr geht. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Hilfe tut Not. Helfen Sie mit. „Häfler helfen“, die Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung, hilft bedürftigen Familien. Mittlerweile sind bei der Aktion 37 361 Euro zusammengekommen.

