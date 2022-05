Achtung Stau: Tipps gegen Verkehrschaos während der Tuning World

Die Messe Friedrichshafen erwartet zur Tuning World vom 26. bis 29. Mai viele Besucher und geht dementsprechend von einem hohen Verkehrsaufkommen aus. Um Chaos auf den Straßen zu vermeiden, gibt die Messe in Absprache mit Behörden und Polizei im Vorfeld wichtige Hinweise, die den Verkehr entzerren sollen. Das schreibt die Messe in einer Pressemitteilung.

So sollten Pendler, die normalerweise täglich über die Messestraße nach Friedrichshafen fahren und abends wieder zurück, die Route während der Tuning World Bodensee meiden und das Messegelände auf anderen Strecken umfahren.

Für das Messepublikum stehen demnach ausreichende Ausweichparkplätze (Park & Ride) in der weiteren Umgebung zur Verfügung stehen, die je nach Verkehrsaufkommen geöffnet werden. Die Messeleitung bittet deshalb alle Messebesucher und Pendler, die aktuelle Ausschilderung zu beachten und vor jeder An- und Abreise aktuelle Verkehrsinformation, beispielsweise in Google Maps, zu prüfen.

Früh losfahren: Grundsätzlich empfiehlt es sich, außerhalb der Hauptverkehrszeiten (7.30 bis 10 Uhr) anzureisen, so die Mitteilung weiter. Auch zwischen 17 und 19 Uhr müsse mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld der Messe gerechnet werden.

Nebenstrecken nutzen: Bei Rückstau auf der B31 aus Richtung Lindau, Stockach, Kressbronn oder Meersburg, sollten die Messebesucher der Nebenstrecken-Beschilderung „Messe“ folgen.

Auch weitere Maßnahmen wie beispielsweise die Bildung von Fahrgemeinschaften, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder des Fahrrads könnten Staus vermeiden.