Mit der Ruhe im Graf-Zeppelin-Haus ist es jetzt wieder vorbei

Häfler Klassik-Freunde dürfen aufatmen: Nach der langen musikalischen Corona-Pandemie-Zwangspause gibt es jetzt bald wieder ein Live-Konzert im Graf-Zeppelin-Haus zu erleben: Am Sonntag, 14. Juni, spielen Alain Wozniak (Klarinette) und Ulrich Murtfeld (Klavier) Werke von Kovács, Debussy, Beethoven und Poulenc im GZH.

Der französische Musiker Alain Wozniak (Klarinette, Flöte, Saxophon, elektronische Instrumente) absolvierte laut Pressemitteilung des Häfler Kulturbüros seine breit gefächerte Ausbildung in Deutschland, Österreich und Frankreich. Der versierte Solist und Kammermusiker unterrichtete an der Universität der Künste Berlin und war langjähriger Soloklarinettist am Theater des Westens, Berlin.

Als Dirigent hat er mit dem Symphonischen Jugendblasorchester Friedrichshafen und Schweizer Orchestern aus Au und Schaffhausen nationale und internationale Preise gewonnen.

Er unterrichtet und dirigiert seit 2002 an der Musikschule in Friedrichshafen und ist außerdem Musikdirektor der Stadtkapelle Albstadt-Tailfingen.

An der Musikschule Friedrichshafen ist auch der aus Frankfurt am Main stammende Pianist Ulrich Roman Murtfeld seit zehn Jahren päda-gogisch tätig. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem in Salzburg, Boston und Bukarest.

Ein großes Repertoire und ausgefallene Werkzusammenstellungen kennzeichnen seine Konzertauftritte, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Er gastierte bei zahlreichen internationalen Festivals und widmet sich mit besonderer Vorliebe auch der Kammermusik. Seine beiden CD-Einspielungen bei dem Label audite mit Werken US-amerikanischer Klaviermusik erhielten höchste Auszeichnung in der Fachpresse und Radiosendern wie dem Südwestrundfunk (SWR), Bayern Klassik oder dem Österreichischen Rundfunk.