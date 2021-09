Mit der „Landshut“ geht es jetzt weiter

Die Initiatoren des Unterstützerkreises „Landshut“ melden sich in einem Schreiben an Innenminister Horst Seehofer zu Wort und begrüßen die geplante Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die die Federführung bei dem Projekt übernehmen soll.

Gute Entscheidung

Mit der Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, die entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ der bpb zu übergeben, sei eine inhaltliche, konzeptionelle Vorgehensweise verbunden gewesen, so Zeller und Wölfle in dem Schreiben. „Für uns ist klar, dass die „Landshut“ zu einem zentralen Objekt eines Dokumentations- und Bildungszentrums werden muss. Es geht also um einen Lernort einer historisch-politischen Bildung“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Kein Zerlegen

Im Raum stehender Kritik, die Umsetzung dauere zu lange, widersprechen Lothar Wölfle und Norbert Zeller. Die „Landshut“ müsse in Gänze als zentrales Objekt eines künftigen „Bildungs- und Dokumentationszentrums“ in Friedrichshafen der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Es werde eine einmalige Bildungseinrichtung sein, die weit über die Stadt und die Region ausstrahle. Menschen aus ganz Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz und darüber hinaus könnten sich mit dem Thema „Wehrhafte Demokratie“ befassen.

Neues Bildungszentrum

Das künftige Bildungs- und Dokumentationszentrum soll dabei nicht nur als zentrales Objekt die „Landshut“ beherbergen, sondern ein Bildungs- und Lernort sein, mit unterschiedlichen Räumen für Seminare, für den Meinungsaustausch, für Veranstaltungen.

Der Bund finanziert

„Froh sind wir, dass nicht nur die konzeptionelle Arbeit, sondern auch die Erstellung eines Gebäudes und die Bezahlung des Personals durch den Bund finanziell garantiert sind“, schreiben Zeller und Wölfle, die sich ein Grundstück am Flughafenareal gut vorstellen können. Ein Freundeskreis zu diesem Projekt könnte noch dieses Jahr gegründet werden.