Mit der ATR will Intersky in eine neue Ära starten

Renate Moser kichert, Renate Moser klatscht, Renate Moser stupft ihren Nachbarn Dieter Hornung an: „Da, schau!“. Es ist genau 11.06 Uhr, als über dem Bodensee Airport zwei Scheinwerferlichter den trüben Häfler Himmel durchstoßen. Unter dem Vordach des Flughafen-Terminals haben sich Würdenträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung versammelt, um der Ankunft einer fabrikneuen ATR 72-600 aus Toulouse zu harren. Nachdem das Flugzeug unter dem Applaus der illustren Gesellschaft weich aufsetzt, gibt es die obligatorische Dusche durch die Flughafenfeuerwehr. Wenige Augenblicke später rollt sie vors Terminal, die Begrüßungsmusik aus den Lautsprechern übertönt die Turboprop-Triebwerke locker, eine Can-Can-Gruppe sorgt dafür, dass so mancher Gast doch für wenige Augenblicke vom Anblick der Maschine abgelenkt wird.

Die Inszenierung ist gewaltig – aber aus Sicht des Managements von Intersky wohl nur angemessen. Mit der ATR wird nämlich nicht nur ein neues Flugzeug in den Dienst gestellt, mit dem 70-Sitzer will die Regionalfluglinie in eine neue Ära starten. „Wir sind vorbereitet auf Wachstum“, sagt Intersky-Geschäftsführerin Renate Moser. Sie ist überzeugt, dass es nach einigen mageren Jahren wieder „bergauf“ gehe. Sie hofft, „dass die Wirtschaft stabil bleibt und uns viele Passagiere bringen wird“.

Das hofft auch Hans Rudolf Wöhrl, Unternehmer aus Nürnberg, der sich im Februar 2012 mit 51 Prozent bei der Intersky eingekauft hat. Er setzt vor allem Geschäftskunden, denen das neue, 23,5 Millionen Euro teure Flugzeug eine absolut zuverlässige Verbindung bieten soll. „Wer geschäftlich fliegt, erwartet Pünktlichkeit. Verschiebungen wegen technischer Probleme wollen wir bei Intersky nicht. Wer das macht, verspielt Vertrauen“, stellt Wöhrl klar. Neben der Zuverlässigkeit zeichne sich die ATR72-600 auch durch eine sehr gute Wirtschaftlichkeit aus. Im Schnitt verbraucht die ATR rund halb so viel Sprit wie ein gleichwertiger Jet und 30 Prozent weniger als ein vergleichbares Turboprop-Flugzeug.

Woher Wöhrl die Zuversicht auf steigende Fluggastzahlen nimmt? „Wenn ich daran nicht glauben würde, dürfte ich ja gar nichts machen“, sagt der Intersky-Mehrheitseigner. Er ist überzeugt, dass trotz elektronischer Kommunikationsmittel der persönliche Kontakt zwischen Geschäftspartnern unersetzlich sei und es deshalb ein steigendes Bedürfnis nach Mobilität geben werde. Potenzial erkennt er auf dem österreichischen Markt, „interessante Destinationen“ seien aber auch Hannover oder mittelfristig Paris und Madrid. Zubringerdienste für größere Airlines seien ebenfalls angedacht, lässt Wöhrl wissen. Kein gutes Haar lässt der Nürnberger Unternehmer übrigens an der Lufthansa, die in „sträflicher Art und Weise den Regionalflugverkehr in Deutschland kaputt gemacht hat“. Deren Verbindung von Friedrichshafen nach Frankfurt mit einem großen Flugzeug hält er für Unsinn. „Regionalverkehr hat bei der Lufthansa nichts verloren.“

Am kommenden Montag wird die neue ATR zum ersten Mal in Richtung Düsseldorf abheben. Im Februar soll das Flugzeug hauptsächlich zwischen Friedrichhafen, Graz und Zürich eingesetzt werden. Zwei große Charter-Aufträge sind auch bereits unter Dach und Fach, teilt Intersky mit. Im kommenden Sommer soll die ATR zwischen Memmingen und Neapel sowie zwischen Altenrhein und Sardinien fliegen. Mit dem Kauf des neuen Flugzeugtyps – im März soll eine weitere ATR in den Dienst gestellt werden – hat Intersky seine Belegschaft verdoppelt, von 100 auf 200 Mitarbeiter. Von den drei kleineren Dash 8-300 will sich Intersky vorerst nicht trennen, betont Hans Rudolf Wöhrl. Denn auf Flughäfen wie Elba, die sehr kurze Landebahnen haben, sei der 50-Passagiere-Flieger im Vorteil.