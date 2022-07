Mit den Amici di Imperia geht’s in die ligurische Partnerstadt Friedrichshafens

Ende September 2022 wird es - nach einer längeren Pause wegen Corona –wieder eine Reise in die italienische Partnerstadt Imperia (Ligurien) geben. Ein breites Spektrum an Möglichkeiten und ein attraktives Programm ist vorbereitet. Der Anstoß dazu kommt vom Partnerschaftsverein Amici di Imperia, der auch neue Begegnungen und Kontakte erhofft, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In Imperia kann man 2022 ganz neue touristische und kulturelle Angebote auswählen. Dazu gehören Besuche in verschiedenen neuen Museen, dem neuen Planetarium, dem neu gestalteten Schiffsmuseum, der neu restaurierten Villa des Clowns Grock, Fahrradtouren auf der neuen „Ciclabile“ auf der früheren Bahnlinie am Meer entlang - sowie eine Tour nach Sanremo und zu interessanten Orten im Hinterland. Der Verein Amici di Friedrichshafen und der Verein Comitato San Giovanni haben dazu einiges vorbereitet - auch mit Führungen in deutscher Sprache.

Das ursprünglich für diesen Zeitraum vorgesehene "Deutsch-Italienische Fest" ist von den örtlichen Organisatoren auf Mai oder Juni 2023 verschoben worden.

Für den Termin der Reise vom 30. September bis 3. Oktober gibt es bereits ein Reiseangebot von Vereinsmitglied Gerhard Groh für drei Tage im Hotel Teatro Rossini (Abfahrt 7 Uhr am 30. September, Rückreise 3. Oktober. Die Busreise Friedrichshafen -Imperia plus drei Übernachtungen im Hotel inklusive Frühstück kostet im Einzelzimmer 339 Euro, im Doppelzimmer 279 Euro. Dazu kommen noch zwei Euro Kurtaxe pro Tag hinzu. Die Liste mit Abendmahlzeiten und verschiedenen Events gibt es bei der Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 14. August. Direkte Anmeldung sowie weitere Informationen bei Gerhard Groh unter der Telefonnummer 0177 / 786 30 47 oder per E-Mail an groh-reisen@t-online.de.