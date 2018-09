Mit Dementen im Berufsalltag richtig umgehen

Die Mitarbeiter verschiedener Abteilungen des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt haben sich an der Schulung „Mehr wissen über Demenz“ beteiligt. Das Angebot ist für alle Unternehmen und Einrichtungen buchtbar.

Die Zahl der Menschen, die an Demenz erkranken, nimmt zu. Viele von ihnen leben alleine. Sowohl die Aufklärung über diese Krankheit wie auch die Sensibilisierung sind wichtig. Menschen im täglichen Umfeld wie zum Beispiel die Mitarbeiter in öffentlichen Einrichtungen wie dem Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt im Rathaus sind Personen, denen es auffallen kann, wenn sich ein ihnen Mensch verändert, verwirrt ist oder Hilfe braucht.

Die Demenzkampagne Friedrichshafen, der sieben Netzwerkpartner aus dem Bereich der Seniorenarbeit angehören, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Situation von Menschen mit Demenz in Friedrichshafen zu verbessern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Demnach richtet sich das Schulungsangebot an verschiedene Berufsgruppen, die in ihrem Alltag, Menschen mit Demenz begegnen können.

In der Schulung erarbeiten die Teilnehmer hilfreiche praktische Verhaltensweisen anhand alltäglicher Fallbeispiele, um die Kommunikation und den Umgang mit Menschen mit einer Demenz zu erleichtern. Auch die Mitarbeiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt wurden geschult, um bei Kunden Anzeichen auf Demenz zu erkennen und sie für diese Krankheit zu sensibilisieren.

Hier können sich Interessierte anmelden:

Das Schulungsangebot „Mehr wissen über Demenz“ können Unternehmen, Betriebe, Institutionen oder Vereine buchen. Die Termine und die Veranstaltungsorte für die Schulungen werden individuell auf die interessierten Betriebe zugeschnitten. Zielgruppen sind beispielsweise Bus- und Taxiunternehmen, Einzelhandel, Gastronomie, Friseure, Verwaltungen, Polizei und Banken. Bis zu zwölf Personen können an einer Schulung teilnehmen. Eine Schulung dauert etwa zwei Stunden oder nach Absprache. Die Schulungskosten belaufen sich auf 150 Euro pro Gruppe und müssen vom Betrieb übernommen werden. Fragen zum Ablauf der Schulungen, Termine und Anmeldungen nimmt Wiltrud Bolien, Landratsamt, Telefon 07541 204 5640, E-Mail wiltrud.bolien@ bodenseekreis.de entgegen.