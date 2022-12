Mit dem Taxi durch die Nacht: „Ich arbeite gerne an Silvester“

Mit dem Taxi durch die Nacht. Das ist für Atila Dogan nichts Außergewöhnliches. Seit 1996 bringt er für die Firma Lutz Nachtschwärmer nach Hause – jedes Jahr auch an Silvester. „Das ist eine beliebte Schicht, da tragen sich alle gerne in den Dienstplan ein“, erzählt der Mann, der überwiegend Nachtschicht fährt. „Silvester ist die beste Nacht für uns – da machen wir den doppelten bis dreifachen Umsatz.“

Die Fahrgäste seien dankbar, wenn das Taxi sie abholt: „Viele müssen Geduld aufbringen und lassen dann auch gerne ein Trinkgeld springen.“ Dogan hat schon einiges erlebt. Seinen Job macht er gerne: „Das Taxifahren macht mir Spaß. Man weiß nie, was die nächste Fahrt bringt.“

Es ist nicht schön, wenn die Leute aggressiv sind, weil sie zu viel getrunken haben. Atila Dogan, Taxifahrer

Atila Dogan hat festgestellt, dass die Leute vernünftiger werden: „Es ist gut, dass sie lieber ein Taxi rufen, als betrunken selbst zu fahren.“ Doch nicht alle, die er in seinem Großraumtaxi nach Hause bringt, seien angenehme Fahrgäste: „Ich bin aber hart im Nehmen“, sagt er und lacht. Weil an Silvester aber mehr Betrunkene in seinem Wagen Platz nehmen, passt er gut auf: „Es ist nicht schön, wenn die Leute aggressiv sind, weil sie zu viel getrunken haben.“