Mit dem „Starlight Express“ zum „Sunset Boulevard“

Ein Feuerwerk der Musical-Geschichte haben am Samstag im Graf-Zeppelin-Haus rund 500 Gäste gefeiert. Im Rahmen der „Andrew Lloyd Webber Musical Gala“ vom Londoner West End präsentierten die ausdrucksstarken Darsteller 30 weltbekannte Melodien aus der Feder des berühmtesten Musical-Komponisten der Gegenwart und begeisterten mit einer Mischung aus beeindruckenden Stimmen, tollen Tanz- und Showeinlagen aber auch durch Ausdruck, Emotionen und Leidenschaft.

Cats, Phantom der Oper, Starlight Express, Evita, Sunset Boulevard oder auch Jesus Christ Superstar: Wer kennt sie nicht, jene Musicals des Genre-Altmeisters Andrew Lloyd Webber, die sich am Broadway und im Londoner West End sowie in die Bühnenböden der Welt für alle Zeit eingebrannt haben? Mit Auszügen aus den bekanntesten Meisterwerken präsentierte sich das 15-köpfige Musicalensemble im Rahmen seiner Tour im Graf-Zeppelin-Haus in perfekter Symbiose zum West End Musical Orchestra unter dem Dirigat von Piotr Oleksiak.

Leidenschaft und Herzschmerz

Moderator und Tenor Tyrone Chambers sprach von einer Hommage an Andrew Lloyd Webber, an einen Komponisten, dessen Werke ein Abbild menschlicher Gefühle seien. „Erleben Sie einen Abend, der von Leidenschaft, Herzschmerz, Liebe, Wut, Spiritualität, Gier aber auch von Hoffnung begleitet wird“, sagte TChambers zu Beginn, bevor er mit kraftvoller aber glockenreiner Stimme den „Sunset Boulevard“ ins Rund schmetterte.

30 faszinierende Melodien darunter Kompositionen wie „Macavity“ (Cats), „Pumping Iron“ (Starlight Express), „Buenos Aires“ (Evita) oder auch „Stick It To The Man“ (School of Rock) belegten am Abend eindrucksvoll die enorme stilistische Bandbreite, die Webber im Laufe seines Wirkens zu Papier gebracht hat. Im Scheinwerferlicht glänzten neben Tyrone Chambers vor allem die Solisten Stephanie Mcconville, Emely Ormiston, Anouk Van Laake sowie Chris Killik und Jack Slater. „Ich habe schon viele zusammengestellte Musicalshows erlebt. Die heutige war in Punkto Gesang, Ausdruck und Tanz das Beste, was ich kenne“, schwärmte Isolde Zollig aus Weingarten.

Dabei unterscheidet sich die Webber-Gala von ähnlichen Formaten vor allem in konzeptioneller Hinsicht. Regisseur Jochen Sautter und Deborah Sasson (musikalische Gesamtleitung) ist es gelungen, die klangvollen Inhalte der zweieinhalbstündigen Show nicht lieblos und langweilig aneinanderzureihen, sondern durch eine gelungene Mischung der Musiktitel den euphonischen Spannungsbogen bis zum Ende bravourös aufrechtzuerhalten.

Unter dem nicht enden wollenden Beifall tanzten und feierten die Darsteller zum Abschluss inmitten ihres Publikums und zündeten als krönenden Abschluss das „Light At The End Of The Tunnel“, bevor der Welthit „Phantom Of The Opera“ den glanzvollen Schlusspunkt der Andrew Lloyd Webber Gala setzte.