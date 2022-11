Mit dem SSV-Kursprogramm hoch hinaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) bietet zweimal pro Jahr ein spannendes Kursprogramm an. Seit über zwanzig Jahren dabei ist auch der Deutsche Alpenverein. Das SSV-Mitglied erleichtert mit diesem Angebot den Einstieg in das Sportklettern. Der ausgebuchte Kurs mit zwölf Teilnehmern wird geleitet von Patrice Schweyer und findet zweimal im Jahr in der Kletterhalle auf der Vogelsangstraße statt.

An den drei Tagen wird theoretisches Wissen vermittelt und dann auch gleich in die Tat umgesetzt. Hier wird das selbstständige Klettern erlernt. Die Sicherheit steht absolut im Vordergrund. Zum Abschluss dieses Events gibt es die Kletterscheinabnahme.

Mit dabei ist Samuel Gantter. Von seinem Vater wurde er schon im Alter von sechs Jahren zum Klettern an richtigen Felsen mitgenommen. Zwischendurch stand dieser Sport nicht mehr so ganz in seinem Fokus, aber er kehrte dann doch wieder durch Wandern und Bouldern zurück. Er absolviert diese Maßnahme, um sein theoretisches Wissen dem aktuellen Stand anzupassen. Und auch ihm ist die Sicherheit ganz wichtig.

Ebenfalls dabei sind die Eltern und zwei Jungs von der Familie Hey. Sie sind gemeinsam in den Bergen sehr aktiv und freuen sich, dass sie in diesem Kurs dabei sein können.

Kursleiter Patrice Schweyer: „Zuerst einmal freue ich mich über den jahrelangen Zuspruch, den unser Kurs erfahren durfte. Gerade in dieser Region bietet sich das ja an. Der SSV-Kurs bietet Einsteigern die notwendige Basis um anschließend selbstständig sicher Klettern zu können. Hier wird mit viel Spaß und Freude das Wissen vermittelt und gleich ausprobiert. So können Unfälle beim Klettern vermieden werden. Grundsätzlich gehört für die Teilnehmer doch immer wieder eine gewissen Überwindung dazu, an diesen Wänden in der Kletterhalle zu klettern. Durch das Meistern dieser Herausforderungen traut man sich aber danach mehr zu. Das Selbstbewusstsein steigt. Und auch das wollen wir hier vermitteln.“

Der SSV wünscht weiterhin viel Erfolg.