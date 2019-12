Mit Margarita Wagners Zeichnungen zieht eine weitere, wieder ganz andere Kunstrichtung in die kleine, besondere „Kunschd-Galerie“ von Norbert Schippelbein in der Wolfgangstraße 1 in Friedrichshafen. Seit Samstag sind die Werke der Tuttlinger Künstlerin dort zu sehen.

„Urban Sketching“ heißt die malerische Ausdrucksform, was man locker mit „Skizzieren in der Stadt“ übersetzen könnte. Skizzenbücher führen ihr Dasein seit jeher als unverzichtbare Begleiter in den Jacken- oder Handtaschen von Malern, um unterwegs Augenblicke zeichnerisch einzufangen. Diese ersten, zuweilen sehr persönlichen Begegnungen und privaten Momentaufnahmen dienen in der Regel als Vorstudien für größere Werke oder bleiben der Nachwelt verborgen. Als eigene Kunstform werden die schnellen Kleinformate erst in den letzten Jahren entdeckt. Margarita Wagner ist seit 2016 vom Urban Sketching begeistert. Die Deutsch-Ecuadorianerin zog mit ihren Eltern als Fünfjährige nach Lateinamerika, kam als Studentin nach Freiburg und lebt heute in Tuttlingen, wo sie als Lehrerin arbeitet.

Zum Urban Sketching kam sie über Omar Jaramillo, einen Jugendfreund und Gründer der „Urban Sketchers Germany“, der sie im Internet aufforderte, seine Bilder zu „liken.“ „Das kann ich auch“, habe sie gedacht und seither hat sie die Leidenschaft gepackt. Das Besondere an dieser Art der Kunst ist zum einen die weltweite Community der Begeisterten, die als Urban-Sketchers-Bewegung 2007 von Gabriel Campanario in Seattle gegründet wurde. Zum anderen folgt sie klaren Regeln in Form eines Manifests aus acht Punkten. Es wird vor Ort, drinnen oder draußen, direkt beobachtet und die wahrgenommene Welt Stück für Stück zeichnerisch gezeigt. Die Nutzung moderner Medien sowie die gegenseitige Unterstützung und das Treffen zum gemeinsamen Zeichnen bilden ebenso wie die Veröffentlichungen im Internet wichtige, Identität stiftende Faktoren. Die Bilder sollen am Ort der Beobachtung nicht nur gezeichnet, sondern möglichst auch fertig gestellt werden. Bei der Vernissage erzählt Margarita Wagner, dass die schnellsten Bilder in zwei bis fünf Minuten fertig sind, wenn beispielsweise jemand in der Fußgängerzone an ihr vorbeigeht. Im Schnitt braucht sie zehn Minuten, aber es kann auch schon mal länger dauern. „Ich mal‘ mal kurz“, sage sie dann zu ihrem Lebensgefährten Jürgen Mlakar, „und er trinkt dann noch einen Kaffee.“ Manchmal geht das auch länger, wie bei der Panoramazeichnung von Madrid. „Jürgen hat eineinhalb Stunden und nochmal eineinhalb Stunden durchgehalten im Café.“ Zwischendrin musste er neue Tickets für den Leuchtturm von Moncloa kaufen, dessen Aussicht auf mehreren zu einer Panoramazeichnung verbundenen Skizzenblättern festgehalten wurde, die ebenfalls in der Kunschdgalerie zu sehen ist. Die dort gezeigten Bilder entstanden auf Reisen an den Bodensee, nach Spanien, Frankreich und Slowenien. Immer dabei hat Margarita Wagner ihre Ausrüstung in Form eines „Sketchbook“, also eines Skizzenbuchs, einen kleinen Wasserfarbkasten sowie Fineliner und Waterbrush, eine Art Pinselstift, der mit Wasser befüllt wird und mit dem man unterwegs mit Aquarellfarben zeichnen kann. Die wohnliche Umgebung der Kunschdgalerie bildet einen hervorragenden Rahmen um Raum für Raum Wagners Bilder zu betrachten und in den ebenfalls präsentierten Skizzenbüchern zu blättern.

Wer in der Region lossketchen wolle, könne auf der Facebookseite der Urban Sketchers Bodensee nach Veranstaltungen suchen, oder aber bald auf der eigenen Internetseite der Urban Sketchers Tuttlingen. „Wir Sketcher freuen uns über alle zukünftigen Sketcher!“, ergänzt die Künstlerin.