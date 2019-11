In einer Live-Reportage berichtet Immanuel Schulz am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen mittels einer Großbildleinwand von seiner 10 000 Kilometer-Expedition mit dem Fahrrad durch Afrika, die er zur Unterstützung eines Waisenhauses unternommen hat, wie der Pressevorschau des Veranstalters WunderWelten-Reihe Bodensee-Oberschwaben zu entnehmen ist. Schulz bricht auf am Tafelberg in Südafrika auf und „erradelt“ sich auf der sechsmonatigen Reise einen besonderen Einblick in den farbenprächtigen Kontinent. Zuschauer der Reportage erleben die Weite Namibias, beeindruckende Begegnungen mit den Tieren Botswanas, die atemberaubenden Viktoria-Fälle und die herzlichen Menschen in Malawi. Über den Malawi-See geht es weiter nach Tansania, vorbei am Kilimanjaro und der tierreichen Masai Mara. Mit großer Spannung erreicht er sein Ziel, das Malaika-Waisenhaus.