Mit dem Mund: Trio klaut Ringe aus Konstanzer Juweliergeschäft

Mehrere Goldringe haben Trickbetrüger am Freitagvormittag in einem Juweliergeschäft auf der Marktstätte in Konstanz erbeutet, wie die Polizei mitteilt. Eine Frau und zwei Männer betraten demnach gegen 10 Uhr zusammen das Geschäft. Während sich eine Mitarbeiterin noch in einem anderweitigen Verkaufsgespräch befand, nutzte die Frau einen unbeobachteten Moment.

Sie nahm laut Polizeibericht aus mehreren auf der Theke stehenden Schmuckschatullen drei Ringe und steckte sich diese in den Mund. Anschließend verließen die drei unbekannten Täter zusammen das Juweliergeschäft. Der Wert des gestohlenen Schmucks liegt bei mehreren tausend Euro. Bei dem Diebestrio soll es sich um eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 30 mit osteuropäischer Abstammung gehandelt haben, heißt es im Bericht weiter.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Frau wird als korpulent mit schwarzem, schulterlangem und gewelltem Haar beschrieben. Sie trug demnach eine weiße Bluse, eine blaue Jeans, weiße Sneaker, eine rote Jacke und eine braune Handtasche. Einer der Männer war laut Bericht schlank, hatte schwarze, kurze Haare und einen leichten Oberlippenbart. Er trug einen oliv-grünen Pullover, blaue Jeans und schwarze Sneaker.

Der andere Mann war demnach von normaler Statur mit schwarzen, kurzen Haaren und gepflegtem Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und weiß/graue Sneaker. Sachdienliche Hinweise auf das Diebestrio nimmt das Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531 9950 entgegen.