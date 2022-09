Mit dem Mönch durch die barocke Schlosskirche

Die Tourist-Information bietet am Freitag, 9. September, um 16 Uhr eine Kostümführung durch die barocke Schlosskirche an. Ein Mönch entführt die Teilnehmenden in das Friedrichshafen des 17. Jahrhunderts, heißt es in der Pressemitteilung.

Neben spannenden Anekdoten und verborgenen Geheimnissen entdecken Einheimische und Gäste die interessante Geschichte der Schlosskirche. Im Anschluss findet die optionale Weinprobe in der Vinothek Schloss Friedrichshafen statt. Die Kosten für die 60-minütige Führung betragen sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei und mit der Gästekarte Friedrichshafen und der Bodensee-Card-Plus gibt es einen Euro Ermäßigung. Die 30-minütige Weinprobe kostet zusätzlich fünf Euro. Treffpunkt ist vor dem Eingang der Schlosskirche, Schlossstraße 2.