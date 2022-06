Mit dem Katamaran in die Pfingstferien

Der Katamaran auf Rundfahrt: Ab diesem Jahr gibt es dieses Angebot auch in den Pfingstferien, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Zwischen dem 7. und 18. Juni startet der Katamaran jeweils um 13 Uhr zu einer 45-minütigen Tour entlang des Bodensee-Ufers. Die Route verläuft über Eriskirch in Richtung Langenargen sowie auf dem Rückweg an der Schlosskirche Friedrichshafen vorbei. Im Fahrpreis enthalten ist ein Glas Prosecco oder Softdrink als Willkommensgetränk. Der Zustieg für die Rundfahrten erfolgt an der Katamaran-Anlegestelle an der Uferpromenade Friedrichshafen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Rundfahrtenangebot gibt es dienstags bis samstags. Tickets gibt es online auf www.der-katamaran.de, am Automaten oder in der Geschäftsstelle direkt vor der Abfahrt. Zudem erhöht die Reederei in den Ferien die Abfahrten.