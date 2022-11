Mit dem Flugboot um die ganze Welt: Dornier Museum feiert 100. Jahrestag des Wal-Erstflugs

Mit dem Kopf durch die Wand, und das nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals – im Dornier Museum in Friedrichshafen ist das derzeit ausdrücklich erwünscht und auch möglich.

In der Sonderausstellung „Game Changer“, zu deutsch „Spielveränderer“ zum 100. Jahrestag des Dornier Wal-Erstflugs bekommen Besucherinnen und Besucher mittels einer 3 D-Brille exquisite Ein- und Ausblicke rund um das weltberühmte Flugboot, gehen dabei imaginär auch durch (Flugboot-)Wände. Zum 100. Geburtstag des Erstflugs, bei dem die Sonderausstellung eröffnet wurde, gab es eine große Feier – mit Gästen aus Nah und Fern.

„Wenn es um den Wal geht, muss man einfach kommen“, sagt Camilo Dornier und strahlt. Der Enkel von Flugzeugpionier Claude Dornier steht in der neuen Sonderausstellung im Dornier Museum. Immer wieder wendet er sich von den Exponaten ab, begrüßt freudig frühere Dornier-Mitarbeiter. Ganz kann der Mann, der gern im Hintergrund steht, seinen Stolz auf die Leistung des Großvaters nicht verhehlen.

Ein Nachbau des Dornier-Flugboots „Wal“ steht im Dornier Museum. (Foto: Felix Kästle / DPA)

260 bis 300 Mal wurde das Flugboot gebaut, trug den Namen Dornier in alle Welt. Ein Erfolg, der bis heute nachwirkt: So sind zur Feierstunde beispielsweise die Nachfahren von Wolfgang von Gronau gekommen, der mit dem ersten Nordatlantikflug im August 1930 Wal-Geschichte geschrieben hat.

Beginn von Dorniers Aufstieg

„Keine andere Konstruktion hat die Flugzeug-Entwicklung in den 20er-Jahren so geprägt wie dieses Wasserflugzeug“, bemerkt denn auch Christoph Keckeisen, erster Landesbeamter des Bodenseekreises. Parallel dazu habe Dorniers industrieller Aufstieg begonnen.

Den zeichnet Michiel van der Mey, der Festredner des Abends, ausführlich in seinem Festvortrag mit dem Titel „Der Dornier Wal, das deutsche Flugboot aus Marina di Pisa“ nach.

Dornier-Experten unter sich: Peter Kielhorn (links), Experte für den Senkrechtstarter Do 31 und das Flugschiff Do X, mit Wal-Experte Michiel van der Mey. (Foto: Hildegard Nagler)

Der Wal-Experte berichtet, dass Claude Dornier das Flugboot parallel zum Ersten Weltkrieg entwickelt habe. Der Erstflug war am 6. November 1922 in Marina di Pisa. Insgesamt gesehen „hatte kein anderes deutsches Flugzeug einen solchen Erfolg“.

Heute ist das Flugboot vergessen. Michiel van der Mey, Festredner des Abends

Unglaublich stabil habe der Wal auf dem Wasser gelegen, habe sich „hervorragend“ bewährt – in Küsten- und Inselregionen, im Polargebiet, bei der Ozeanüberquerung und bei Entdeckungsflügen. Michiel van der Mey zeigt Ausschnitte aus einem Film, den die Frau eines Piloten im heutigen Indonesien von Wal-Flugbooten gedreht hat – sie wurden dort zwischen 1922 und 1941 gebaut.

Der Wal-Experte zeigt auch die Zeichnung eines neuen Flugbootes, das ab 1934 entworfen wurde. Für den Fall, dass einer der drei Motoren ausgefallen wäre, hätten die beiden anderen die Stabilität gewährleistet. „Heute ist das Flugboot vergessen“, so van der Mey.

Flugboote von Amundsen

Unvergessen sind dagegen die beiden Flugboote N 24 und N 25 des norwegischen Polarforschers Roald Amundsen – mit knapper Not waren Amundsen und seine fünfköpfige Mannschaft mit N 25 dem Tod entronnen. Claude Dornier habe genau dieses Flugboot nach dieser Mission besichtigt und festgestellt, dass das Eis zwar einen unglaublichen Druck auf den Rumpf des Bootes ausgeübt habe, aber trotzdem dicht geblieben sei.

Ein Original-Wal ist noch im argentinischen Luftfahrtmuseum Lujan bei Buenos Aires. 1950 hat Spanien van der Meys Worten zufolge die letzten verbliebenen Wale vor Gran Canaria versenkt. Ein Nachbau von N25 – also dem Wal von Roald Amundsen – ist im Dornier Museum in Friedrichshafen ausgestellt. 25 Prozent der Wale seien für zivile Zwecke, 75 Prozent für militärische eingesetzt worden, berichtet der Wal-Experte.

Flugboote haben Zukunft

Wochen-, monate-, vielleicht auch jahrelang könnte Michiel van der Mey erzählen - die Faszination für den Wal wird ihn nie loslassen. Die Worte „Möge die einzigartige Geschichte des Wal weltweit Inspiration für den Flugzeugbau sein“ stellt er ans Ende seines Vortrags.

Der Wal-Experte verweist noch auf die „Seastar“, das in einem Joint-Venture mit China gebaute Amphibienflugzeug. Auch in der Schweiz werde derzeit ein Flugboot gebaut – eines mit Elektromotor. „Zwei Drittel der Welt sind mit Wasser bedeckt. Flugboote haben eine Zukunft“, betont er noch.

Blick in die Ausstellung. Im Vordergrund Camilo Dornier (rechts), ein Enkel von Claude Dornier, sowie der Friedrichshafener Ex-Dornianer Rolf Breitinger. (Foto: Hildegard Nagler)

Friedrichshafen, Genua, Manila, Shanghai – dass der Wal in aller Welt unterwegs war, wird in der Sonderausstellung spielerisch erklärt. An verschiedenen Spieltischen gibt’s viele spannend aufbereitete Informationen.

So erfährt der Museumsgast beispielsweise, dass acht Kaiserpinguine und Adélie-Pinguine von einer Expedition mitgebracht und „1939 im Zoologischen Garten in Berlin erfolgreich angesiedelt wurden“. Und: Dass Amundsen als Fußkleidung „zwei Paar Strümpfe, hoher Filzstiefel, riesig großer Segeltuchschuh bis an die Knie, gefüllt mit Sennegras“ genügte, vielleicht auch genügen musste.

Eine erweiterte, für manche eine völlig neue Wal-Welt tut sich im Dornier Museum auf. Übrigens: Der Fünftonner erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde. Der schnellste tierische Namensvetter, der bis zu 1800 Kilogramm schwere Finnwal, bringt es auf 47 bis 50 Kilometer pro Stunde.